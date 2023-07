Chi sostituisce Lukaku all’Inter? Le prime opzioni di mercato per i nerazzurri

Lo stop alla trattativa per riportare Romelu Lukaku all’Inter complica i piani di mercato dell’Inter.

Se con il ritorno del belga a Milano i nerazzurri erano numericamente a posto e potevano concentrarsi solo su eventuali occasioni per alzare il livello del reparto offensivo, ora è caccia ad un titolare.

Anche perché l’Inter nel frattempo ha salutato pure Edin Dzeko sul quale, sapendo dell’addio di Lukaku, si sarebbero potuti fare ragionamenti diversi.

Marcus Thuram, infatti, non sembra in grado di poter essere oggi il centravanti titolare di Simone Inzaghi. Per questo ad Appiano Gentile è scattata la caccia al sostituto.

Alvaro Morata, che nonostante il rinnovo con l’Atletico Madrid rimane sul mercato, sembra voler tornare in Italia e, oltre a Milan e Roma, ci pensa pure l’Inter.

Altro nome sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è Folarin Balogun, classe 2001 di proprietà dell’Arsenal che nella passata stagione ha segnato 21 reti in 37 partite di Ligue1 con la maglia del Reims dove era in prestito.

Alto 1,78, Balogun era solo alla sua seconda esperienza tra i grandi: nella prima, al Middlesbrough in Championship, aveva realizzato appena 3 gol in 18 partite di campionato.

Si tratterebbe, però, più di una scommessa e di un investimento, ma non di un giocatore già pronto.

Per questo resistono candidature come quella di Mehdi Taremi (31enne del Porto) e di Youssef En-Nesyri (26enne del Siviglia), anche se in questa fase non sono nomi che scaldano particolarmente.

