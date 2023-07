Caso Juventus, le ultime novità: Europa a rischio, ma la sentenza continua a tardare…

Dopo un’annata travagliata e intensa la Juventus in questi giorni e per le prossime settimane preparerà la nuova stagione 2023/2024. Durante lo scorso anno calcistico si è sentito parlare della Vecchia Signora più fuori dal rettangolo di gioco che per prestazioni memorabili. Tane le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti i bianconeri e il periodo di sentenze non è ancora terminato. Adesso a mancare, è la decisione della UEFA in merito a una possibile esclusione della Juventus dalle Coppe Europee.

La Vecchia Signora, in seguito alla penalizzazione durante la Serie A 22/23, si è classificata al settimo posto che sta a significare playoff di Conference League. C’è un ma: bisogna attendere una decisione della UEFA riguardo una possibile esclusione. Anche in questo caso però, la Juventus potrebbe aver trovato un compromesso anche con la UEFA stessa.

. L’organo calcistico europeo dovrà decidere sul caso plusvalenze e ‘manovra stipendi’. La dirigenza del club bianconero sarebbe disponibile ad accettare un anno di esclusione dalle coppe europee non ricorrendo tempo stesso astenendosi da ogni tipo di ricorso al Tas. Si attendono dunque novità in merito al caso Juventus che sarebbero dovute arrivare a metà luglio ma non c’è ancora la decisione.

Foto: LaPresse