Calendario Campionati Italiani atletica 2023: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Da venerdì 28 a domenica 30 luglio sarà Molfetta ad ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2023 di atletica leggera, uno degli ultimi eventi di preparazione in vista dei Mondiali di Budapest. La rassegna tricolore, giunta alla 113ma edizione, torna dunque in Puglia per la seconda volta 64 anni dopo l’evento maschile andato in scena a Bari nel 1949.

Attesi tanti big del movimento azzurro come i Campioni Olimpici Gianmarco Tamberi (salto in alto), Massimo Stano (impegnato nella 10km di marcia su strada), Filippo Tortu, Fausto Desalu (entrambi in gara nei 200 metri) e Lorenzo Patta (iscritto ai 100 metri), oltre ad altri possibili protagonisti dell’imminente rassegna iridata in programma nella capitale magiara dal 19 al 27 agosto.

Figurano infatti ad oggi nell’entry list degli Assoluti anche i vari Samuele Ceccarelli (100 metri), Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Nadia Battocletti (5000), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Andy Diaz (salto triplo), Elena Vallortigara (salto in alto), Roberta Bruni (salto con l’asta), Zane Weir, Leonardo Fabbri (getto del peso), Daisy Osakue (lancio del disco) e Sara Fantini (lancio del martello).

Di seguito il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta. L’evento verrà trasmesso sabato e domenica dalle ore 19.30 in diretta tv su Rai Sport HD ed in streaming su Rai Play, mentre le altre competizioni del weekend saranno visibili in streaming su atletica.tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale delle gare clou con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO ASSOLUTI ATLETICA 2023

Venerdì 28 luglio

18.00 10 km marcia su strada (femminile)

19.00 10 km marcia su strada (maschile)

Sabato 29 luglio

11.00 Eptathlon, 100 ostacoli

11.15 Decathlon, 100 metri

12.00 Eptathlon, salto in alto

12.15 Decathlon, salto in lungo

15.00 Decathlon, getto del peso

15.00 Lancio del giavellotto (femminile)

16.00 Eptathlon, getto del peso

16.30 Decathlon, salto in alto

16.30 Lancio del martello (maschile)

18.00 Eptathlon, 200 metri

18.15 400 ostacoli (femminile), batterie

18.30 400 ostacoli (maschile), batterie

18.45 Decathlon, 400 metri

18.45 Lancio del giavellotto (maschile)

18.55 400 metri (femminile), batterie

18.55 Salto con l’asta (maschile)

19.05 400 metri (maschile), batterie

19.15 Salto triplo (femminile)

19.20 100 ostacoli, batterie

19.33 110 ostacoli, batterie

19.45 100 metri (femminile), batterie

19.55 100 metri (maschile), batterie

20.10 800 metri (femminile), batterie

20.10 Lancio del disco (femminile)

20.15 Salto in alto (femminile)

20.20 800 metri (maschile), batterie

20.35 100 ostacoli, finale

20.45 Salto triplo (maschile)

20.50 110 ostacoli, finale

21.00 100 metri (femminile), finale

21.10 100 metri (maschile), finale

21.20 5000 metri (maschile)

21.40 5000 metri (femminile)

22.05 Staffetta 4×100 metri (femminile)

22.20 Staffetta 4×100 metri (maschile)

Domenica 30 luglio

11.00 Decathlon, 110 ostacoli

12.00 Decathlon, lancio del disco

15.00 Eptathlon, salto con l’asta

16.00 Lancio del disco (maschile)

16.00 Eptathlon, salto in lungo

17.30 200 metri (femminile), batterie

17.30 Eptathlon, lancio del giavellotto

17.45 200 metri (maschile), batterie

18.00 Getto del peso (femminile)

18.30 Decathlon, lancio del giavellotto

19.00 Salto in lungo (maschile)

19.15 Salto con l’asta (femminile)

19.33 400 ostacoli (femminile), finale

19.45 400 ostacoli (maschile), finale

19.45 Lancio del martello (femminile)

19.55 Eptathlon, 800 metri

20.00 Salto in alto (maschile)

20.05 800 metri (femminile), finale

20.15 800 metri (maschile), finale

20.25 400 metri (femminile), finale

20.35 400 metri (maschile), finale

20.40 Salto in lungo (femminile)

20.45 Decathlon, 1500 metri

20.50 Getto del peso (maschile)

20.55 1500 metri (femminile)

21.05 1500 metri (maschile)

21.15 200 metri (femminile), finale

21.23 200 metri (maschile), finale

21.33 3000 siepi (maschile)

21.48 3000 siepi (femminile)

22.10 Staffetta 4×400 (femminile)

22.30 Staffetta 4×400 (maschile)

PROGRAMMA ASSOLUTI ATLETICA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD sabato e domenica dalle ore 19.30

Diretta streaming: Rai Play sabato e domenica dalle ore 19.30: atletica.tv sabato e domenica dalle ore 11.00 alle 19.30.

Diretta Live scritta: OA Sport, sabato dalle ore 18.00 e domenica dalle ore 17.30.

Foto: Lapresse