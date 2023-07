Calendario Cagliari Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

Doppio appuntamento di lunedì per il Cagliari, ultima formazione ad essere promossa dalla Serie B dopo la vittoriosa finale playoff contro il Bari.

La squadra di Claudio Ranieri debutterà il 21 agosto alle 18.30 in casa del Torino e replicherà una settimana più tardi (ma alle 20.45) tra le mura amiche contro l’Inter.

Uno snodo importante per il cammino dei sardi potrebbe essere tra la 17ma e la 20ma giornata quando affronteranno Verona, Lecce e Frosinone in trasferta ed Empoli e Bologna in casa.

Incrocio particolare, per Ranieri, invece a inizio febbraio quando il Cagliari affronterà nel giro di una settimana prima la Roma all’Olimpico e poi la Lazio tra le mura amiche.

Rush finale, infine, complicato per i rossoblù con un mese e mezzo complicato tra fine marzo e metà maggio tra scontri salvezza (Verona, Genoa e Lecce) e incroci con le big: Atalanta, Inter e Juventus in fila più il Milan alla terzultima.

IL CALENDARIO DEL CAGLIARI IN SERIE A

1ª giornata, 21 agosto 2023: Torino-Cagliari

2ª giornata, 28 agosto 2023: Cagliari-Inter

3ª giornata, 2 settembre 2023: Bologna-Cagliari

4ª giornata, 17 settembre 2023: Cagliari-Udinese

5ª giornata, 24 settembre 2023: Atalanta-Cagliari

6ª giornata, 27 settembre 2023: Cagliari-Milan

7ª giornata, 1 ottobre 2023: Fiorentina-Cagliari

8ª giornata, 8 ottobre 2023: Cagliari-Roma

9ª giornata, 22 ottobre 2023: Salernitana-Cagliari

10ª giornata, 29 ottobre 2023: Cagliari-Frosinone

11ª giornata, 5 novembre 2023: Cagliari-Genoa

12ª giornata, 12 novembre 2023: Juventus-Cagliari

13ª giornata, 26 novembre 2023: Cagliari-Monza

14ª giornata, 3 dicembre 2023: Lazio-Cagliari

15ª giornata, 10 dicembre 2023: Cagliari-Sassuolo

16ª giornata, 17 dicembre 2023: Napoli-Cagliari

17ª giornata, 23 dicembre 2023: Verona-Cagliari

18ª giornata, 30 dicembre 2023: Cagliari-Empoli

19ª giornata, 7 gennaio 2024: Lecce-Cagliari

20ª giornata, 14 gennaio 2024: Cagliari-Bologna

21ª giornata, 21 gennaio 2024: Frosinone-Cagliari

22ª giornata, 28 gennaio 2024: Cagliari-Torino

23ª giornata, 4 febbraio 2024: Roma-Cagliari

24ª giornata, 11 febbraio 2024: Cagliari-Lazio

25ª giornata, 18 febbraio 2024: Udinese-Cagliari

26ª giornata, 25 febbraio 2024: Cagliari-Napoli

27ª giornata, 3 marzo 2024: Empoli-Cagliari

28ª giornata, 10 marzo 2024: Cagliari-Salernitana

29ª giornata, 17 marzo 2024: Monza-Cagliari

30ª giornata, 30 marzo 2024: Cagliari-Verona

31ª giornata, 7 aprile 2024: Cagliari-Atalnata

32ª giornata, 14 aprile 2024: Inter-Cagliari

33ª giornata, 21 aprile 2024: Cagliari-Juventus

34ª giornata, 28 aprile 2024: Genoa-Cagliari

35ª giornata, 5 maggio 2024: Cagliari-Lecce

36ª giornata, 12 maggio 2024: Milan-Cagliari

37ª giornata, 19 maggio 2024: Sassuolo-Cagliari

38ª giornata, 26 maggio 2024: Cagliari-Fiorentina

Foto: LaPresse