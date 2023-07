Calendario amichevoli Juventus: programma, date, avversarie, quando si gioca

È già tempo di pensare alla prossima stagione anche in casa Juventus. L’annata appena terminata, per la Vecchia Signora, è stata alquanto travagliata. Tanti gli scossoni: a partire dalla dirigenza, passando per le udienze in tribunale, sino ad arrivare alla penalizzazione in campionato di 10 punti che ha risucchiato nella classifica di Serie A i bianconeri, arrivati al 7° posto. Incerto è anche il futuro nelle competizione europee. La Juventus dovrebbe partecipare alla Conference League ma resta da capire (e si scoprirà in questo mese) quali sono le intenzione della UEFA sull’esclusione o meno dell’undici di Massimiliano Allegri dal torneo continentale.

La stagione 2022/23, per la Juventus, è terminata lo scorso 4 giugno e questo periodo di pausa terminerà tra 6 giorni. Vlahovic e compagni ripartiranno infatti il 10 luglio con il raduno alla Continassa. Si svolgeranno diversi test atletici e lavori fisici in questa prima fase di preparazione all’annata 2023/24. Poi si partirà per la tournée negli Stati Uniti per un periodo che va dal 21 luglio al 3 agosto. E proprio negli Stati Uniti, la Vecchia Signora, giocherà le amichevoli estive e sarà impegnata nel Soccer Champions Tour 2023.

La prima sfida sarà con il Barcellona il 22 luglio: si scenderà in campo al Levi’s Stadium di San Francisco. Poi ci sarà il “derby” italiano con il Milan di Stefano Pioli in programma il 27 luglio al Dignity Health di Los Angeles. A chiudere, infine, un’amichevole di prestigio: quella contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti il 2 agosto al Camping World Stadium di Orlando. Ecco di seguito il programma delle amichevoli estive della Juventus che senza dubbio verrà arricchito nel corso delle prossime settimane.

CALENDARIO AMICHEVOLI ESTIVE JUVENTUS

Sabato 22 luglio

Barcellona-Juventus – Levi’s Stadium, Santa Clara, California

Giovedì 27 luglio

Juventus-Milan – Dignity Health Sports Park, Carson (Los Angeles), California

Mercoledì 2 agosto

Juventus-Real Madrid – Camping World Stadium, Orlando, Florida

Foto: LaPresse