Calendario amichevoli Inter: programma, date, avversarie, quando si gioca

L’oramai passata stagione è terminata da poco meno di un mese. Il 10 giugno infatti, l’Inter si apprestava a giocare la Finale della UEFA Champions League: un traguardo prestigioso che però, non ha portato la “Coppa dalle grandi orecchie” a Milano. L’1-0 siglato da Rodri al 68esimo è risultato poi decisivo. E nonostante sia passato non molto tempo, la pausa per i giocatori della Beneamata, sta per terminare. Tra 6 giorni infatti, si inizierà a programmare la prossima annata, quella 2023/24.

Lunedì 10 luglio, a un mese esatto da Istanbul, l’Inter del mister Simone Inzaghi si radunerà ad Appiano Gentile. Nella prima parte di ritiro Lautaro Martinez e compagni lavoreranno nel proprio centro sportivo. Dopo due settimane, e quindi il 24 luglio, i nerazzurri voleranno in Giappone per una tournée e rimarranno nel paese asiatico sino al primo agosto. E proprio durante la trasferta giapponese, l’Inter avrà modo di affrontare due formazioni in due amichevoli già prestabilite.

L’undici milanese si troverà tra Osaka e Tokyo. Nella prima città, il 27 luglio, l’Inter se la vedrà con l’Al Nassr all’interno dello Yanmar Stadium Nagai. I nerazzurri avranno quindi la possibilità di scontrarsi con la compagine di Cristiano Ronaldo e dell’oramai ex Marcelo Brozovic, approdato da ieri al club saudita. Il 1° agosto, invece, Inzaghi e i suoi sfideranno il Paris Saint Germain al National Stadium di Tokyo. Dopo la spedizione in Giappone mancherà sempre meno alla stagione 2023/24: l’inizio del campionato di Serie A è previsto nel fine settimana del 20 agosto. Ma ecco di seguito il calendario delle amichevoli estive dell’Inter stabilite sino a questo momento.

CALENDARIO AMICHEVOLI ESTIVE INTER

Giovedì 27 luglio

Inter-Al Nassr – Yanmar Stadium Nagai di Osaka

Martedì 1° agosto

Inter-PSG – National Stadium di Tokyo

Foto: LaPresse