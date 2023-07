Calciomercato Milan: gli ultimi movimenti e gli acquisti di lusso, la squadra si sta rinforzando?

Con l’arrivo di Christian Pulisic il Milan ha senz’altro messo a segno uno dei colpi più interessanti del calciomercato italiano, almeno fino a questo momento.

Trovatosi nella necessità di dover sostituire Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, i rossoneri sono andati su un giocatore dalla valutazione abbordabile in virtù delle ultime stagioni con più ombre che luci, ma ancora giovane e con del potenziale inespresso.

Una politica vista per certi versi anche nella vicenda Sandro Tonali, anche se con una differenza sostanziale.

Ceduto il classe 2000 al Newcastle, i rossoneri hanno deciso di sostituirlo con Ruben Loftus-Cheek che a 27 anni non sembra poter avere ulteriori grandi margini di crescita né essere un sostituto all’altezza di Tonali.

Interessante, invece, l’operazione che ha portato Marco Sportiello a Milano: arrivato a parametro zero, l’ex Atalanta rappresenta un miglioramento sensibile rispetto a Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante.

Sempre da svincolato è arrivato Luka Romero che non è riuscito a imporsi alla Lazio, ma che rappresenta una scommessa a basso rischio per il Milan considerato l’investimento e la giovane età dell’argentino, nonostante – per caratteristiche – sembri chiamato ad una evoluzione importante per adattarsi al contesto tattico di Stefano Pioli.

L’obiettivo, ora dovrebbe essere quello di trovare almeno un ulteriore centrocampista, soprattutto se Pioli dovesse riproporre Isamel Bennacer nello slot di trequartista e sempre posto un pieno recupero dell’algerino.

Inoltre, il Milan è alla ricerca di una prima punta che possa alternarsi con Olivier Giroud: in questo senso Alvaro Morata e Gianluca Scamacca sono i nomi più caldi accostati ai rossoneri.

In generale, comunque, la perdita di Tonali abbassa il potenziale della rosa e bisognerà risolvere il rebus trequartista con un acquisto mirato che garantisca l’apporto quantitativo – prima ancora che qualitativo – richiesto da Pioli.

Foto: LaPresse