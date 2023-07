Calciomercato Inter: gli ultimi movimenti e gli acquisti di lusso, la squadra si sta rinforzando?

Si sta muovendo in maniera oculata l’Inter in questi primi giorni di mercato, seguendo un preciso disegno tattico.

La scelta di Simone Inzaghi di puntare su Hakan Calhanoglu come regista ha portato all’individuazione di Marcelo Brozovic (ceduto all’Al-Nassr) come big da scarificare.

Conseguentemente, a mancare nello scacchiere nerazzurro era una mezzala e in questo senso il profilo migliore era quello di Davide Frattesi, oggetto del desiderio di tutte le big italiane e convinto soprattutto da un contesto tattico capace di esaltarne le qualità.

Con l’arrivo di Yann Bisseck in difesa a rimpiazzare Milan Skriniar, a Inzaghi mancherebbe un altro centrale per avere un ricambio in ogni slot del terzetto arretrato, anche se Federico Dimarco può adattarsi, a patto di non avere di fronte avversari troppo strutturati fisicamente.

L’eventuale conferma di Stefano Sensi potrebbe garantire il necessario turnover in mediana, ma le precarie condizioni fisiche del centrocampista suggerirebbero di integrare il reparto con un ulteriore innesto nella batterie delle mezzali.

Con Romelu Lukaku obiettivo dichiarato per completare l’attacco che troverebbe in Marcus Thuram il cambio adeguato, l’ideale sarebbe riuscire a sostituire anche Joaquin Correa.

Gli ultimi da sciogliere sarebbero un esterno destro che possa alternarsi con Denzel Dumfries e il portiere.

Salutato Samir Handanovic e rimpiazzato Alex Cordaz con Raffaele Di Gennaro, i nerazzurri sono in procinto di cedere anche André Onana al Manchester United: una operazione interessante sia sotto il profilo economico che tecnico.

A patto di trovare un sostituto all’altezza: sformato Guglielmo Vicario, sono diversi i profili accostati ai nerazzurri (da Yann Sommer ad Anatolij Trubin), ma nessuno sembra convincere fino in fondo.

Se sui giocatori di movimento l’Inter sta facendo tutto molto bene, la scelta del portiere determinerà molto non solo del giudizio sul mercato nerazzurro, ma anche della effettiva capacità di competere ai massimi livelli.

