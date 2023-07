Calcio femminile, Italia-Argentina 1-0: Girelli entra e bagna con un gol il debutto azzurro ai Mondiali

La determinazione delle più forti. Una partita difficile per la Nazionale italiana di calcio femminile ad Auckland (Nuova Zelanda), esordio nei Mondiali 2023. All’Eden Park, nell’incontro del Gruppo G, le azzurre di Milena Bertolini affrontavano l’Argentina ed è stato match duro sotto tutti i punti di vista. Una delle veterane ha risolto, ovvero Cristiana Girelli, che entrata a meno di 10′ dal termine ha trovato la giocata decisiva. 54° gol per lei con la maglia azzurra. Una vittoria importante, considerando il successo della Svezia contro il Sudafrica (2-1). Saranno proprio le svedesi le prossime avversarie delle nostre portacolori il 29 luglio a Wellington (Nuova Zelanda)

PRIMO TEMPO – Bertolini vara un 4-2-3-1: Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Gugliano, Caruso; Bonansea, Dragoni, Beccari; Giantini. Risponde l’argentina con un 4-5-1 folto: Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Nunez, Falfan, Benites, Banini, Bonsegundo; Larroquette. Partita molto intensa, ma poca precisione in rifinitura. Le azzurre cercano di costruire gioco, ma sbattono contro il muro argentino anche per via di alcune imprecisioni nelle rifiniture. Si vedono alcune iniziative pregevoli della sedicenne Dragoni, a regalare emozioni, oltre a due gol annullati alla selezione del Bel Paese, firmati da Caruso e Giacinti, per fuorigioco. Le sudamericane giocano molto a sinistra sull’asse Banini-Bonsegundo, con la n.22 guizzante e difficile da anticipare. Durante, comunque, è inoperosa per tutto il primo tempo che si conclude sullo 0-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa si segue il solito canovaccio con le compagini a contrastarsi sul piano fisico. Durante salva la sua porta in un paio di circostanze su palla inattiva. Girandola di cambi per Bertolini, nel tentativo di dare un volto diverso al confronto. Sostituzioni che si rivelano decisive, dal momento che Girelli, da leader di questa squadra, all’83’ trova il gol con un colpo di testa a scavalcare il portiere avversario, molto ben innescata da Boattin dall’out sinistro. Brave le azzurre ad assorbire la reazione delle sudamericane, con ancora Durante bravissima sul calcio piazzato di Bonsegundo. Dopo 7′ di recupero, arriva il fischio finale che sancisce l’1-0.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela