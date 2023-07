Calcio, definita la sede di Italia-Macedonia del Nord per le qualificazioni agli Europei 2024

Sarà lo Stadio Olimpico di Roma a ospitare il penultimo impegno della Nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni agli Europei 2024. Il rettangolo verde capitolino sarà teatro del confronto di venerdì 17 novembre (ore 20.45) tra Italia e Macedonia del Nord. E così, gli azzurri disputeranno nuovamente un incontro nella Capitale, dopo l’1-1 decisamente poco fortunato contro la Svizzera, costato molto caro nel mancato pass per la fase finale dei Mondiali in Qatar.

La selezione del Bel Paese, attualmente terza nel Gruppo C con tre punti in compagnia proprio dei macedoni, è distanziata di tre lunghezze dall’Ucraina e di nove dall’Inghilterra, ma la formazione di Roberto Mancini, per gli impegni nella Final Four di Nations League, ha disputato una partita in meno degli ucraini e due in meno della squadra di Gareth Southgate.

I nostri portacolori torneranno a calcare i campi nelle qualificazioni sabato 9 settembre a Skopje con la Macedonia, con l’obiettivo di conquistare tre punti, prima di affrontare martedì 12 settembre l’Ucraina a San Siro. Il calendario, successivamente, prevede i match del 14 e 17 ottobre contro Malta a Bari e contro gli inglesi a Wembley, in un remake della Finale degli Europei 2021.

Foto: Lapresse