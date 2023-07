ATP Bastad 2023: Musetti affronterà Ruud in semifinale, Rublev troverà Cerundolo

Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di Bastad. Tra i migliori quattro sulla terra rossa svedese ci sarà anche Lorenzo Musetti. Il toscano ha lasciato un set all’austriaco Filip Misolic (6-4), ma poi ha dominato negli altri due parziali con un perentorio 6-1 6-2. Si tratta della seconda semifinale della stagione per Musetti, con la prima che il nativo di Carrara aveva raggiunto a Barcellona.

Avversario di altissimo livello ora per Musetti, che si troverà di fronte Casper Ruud. Il finalista degli ultimi due Roland Garros ha battuto anche lui un tennista austriaco, Sebastian Ofner, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. C’è solo un precedente tra Musetti e Ruud, ma non sulla terra, visto che si è giocato lo scorso anno sul cemento indoor di Parigi-Bercy, con il successo dell’azzurro in rimonta per 4-6 6-4 6-4.

Il match più atteso della giornata era probabilmente quello tra Andrey Rublev ed Alexander Zverev. Il russo, però, ha dominato contro il tedesco, imponendosi con un perentorio 6-2 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco.

In semifinale Rublev affronterà Francisco Cerundolo, che conferma di attraversare la miglior stagione della carriera. Il numero venti del mondo ha superato nel derby argentino il connazionale Federico Coria con un duplice 6-3 in un match praticamente mai in discussione.

RISULTATI ATP BASTAD 2023 (21 LUGLIO)

Musetti (Ita) b. Misolic (Aut) 4-6 6-1 6-2

Ruud (Nor) b. Ofner (Aut) 6-3 6-4

Rublev (Rus) b. Zverev (Ger) 6-2 6-3

Cerundolo (Arg) b. Coria (Arg) 6-3 6-3

FOTO: LaPresse