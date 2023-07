ATP Atlanta 2023, vittorie di Christopher Eubanks e di Kei Nishikori. Eliminato Shelton

Calato il sipario su un’altra giornata di incontri ad Atlanta (Stati Uniti). Torneo americano nel quale la truppa statunitense sta mostrando una certa vitalità. La vittoria di Brandon Nakashima (n.58 del ranking) per 6-3 7-6 (5) contro l’australiano Max Purcell (n.74 ATP) è stata la prima di altre. Il riferimento è a Christopher Eubanks (n.32 del ranking), grande protagonista a Wimbledon e prossimo rivale di Nakashima, che ha battuto in maniera netta l’altro americano Andres Martin (wild card) per 6-2 6-4.

Altro derby tra tennisti degli States è stato tra Maxime Cressy (n.105 del mondo) e Alex Michelsen (n.140 del ranking): l’ha spuntata il primo per 6-3 6-3 e negli ottavi, neanche a dirlo, altro giocatore americano come avversario, ovvero J.J. Wolf.

Sconfitte invece per John Isner e Ben Shelton. Long John si è arreso al tedesco Dominik Koepfer (n.88 del mondo) sullo score di 3-6 7-6 (4) 7-6 (3). Il teutonico giocherà contro il britannico Daniel Evans il prossimo round. Niente da fare anche per Shelton (n.41 del ranking), sconfitto dal cinese Juncheng Shang, proveniente dalle qualificazioni, con lo score di 6-4 6-4. Un tennista molto interessante e da osservare con attenzione.

Decisamente significativa l’affermazione, poi, di Kei Nishikori. L’ex top-10, attualmente n.439 del ranking, mancava dal circuito dall’ottobre 2021 per tutta una serie di problemi fisici. Con grande qualità, il giapponese si è preso la vittoria per 7-6 (5) 7-6 (5) contro l’australiano Jordan Thompson (n.63 del ranking) e affronterà proprio il cinese Shang.

Kei is back In his first tour match since October 2021, @keinishikori knocks out Thompson 7-6(5) 7-6(5).@ATLOpenTennis | #AtlantaOpen pic.twitter.com/haXkWlq7uD — ATP Tour (@atptour) July 25, 2023

In conclusione, vittoria del francese Ugo Humbert nel derby contro Costant Lestienne e negli ottavi per il n.38 del mondo ci sarà il sudafricano Lloyd Harris, mentre il cinese Wu (n.89 del ranking) ha piegato l’altro transalpino Corentin Moutet (n.73 ATP) per 6-3 6-4 e sarà il prossimo sfidante di Taylor Fritz negli ottavi di finale.

Foto: LaPresse