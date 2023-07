Amichevoli calcio oggi (23 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Il calcio non si ferma mai. Non è una frase fatta o di circostanza: è realmente così. Anche nel pieno dell’estate e dei ritiri che le squadre stanno svolgendo per preparare la stagione 2023/2024, sono previste diverse amichevoli proprio per iniziare a provare sul terreno di gioco i primi meccanismi. Scopo principale di queste partite pre-stagionali è proprio quello di sperimentare magari nuove tattiche e provare i giocatori appena arrivati oltre a mettere sulle gambe ulteriori minuti.

E nella giornata di oggi, domenica 23 luglio, avremo match interessanti. Partiamo subito dai due che si disputeranno alle 12.00: due formazioni inglesi coinvolte. Il Manchester City di Pep Guardiola, per la prima volta nella propria storia Campione d’Europa in carica, se la vedrà contro la squadra del Yokohama. Allo stesso orario un “derby” tutto inglese: il Leicester si scontrerà contro gli Spurs, si scontrerà contro il Tottenham. Ma non è finita.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Spazio poi alle italiane. Alle 15.30 la Sampdoria avrà l’ultimo test in alta quota con l’Aurora Pro Patria (compagine di Serie C). Avremo poi il Monza di Raffaele Palladino impegnato contro la Vis Pesaro. Alle 17.00 due gare: il Sassuolo battaglierà contro lo Spezia retrocesso qualche settimana fa. Per il Verona invece, derby speciale con la Virtus Verona. Alle 18.00 la Salernitana di Paulo Sousa a Rivisondoli, porverà a superare il Picerno e, a chiudere, la Fiorentina aprirà le porte del Viola Park al Catanzaro.

AMICHEVOLI CALCIO OGGI (23 LUGLIO)

Ore 12.00 – Yokohama-Manchester City – Diretta streaming su DAZN.

Ore 12.00 – Leicester-Tottenham – Diretta streaming su DAZN.

Ore 15.30 – Sampdoria-Pro Patria – Livigno – Diretta tv su Telenord. Diretta streaming su DAZN.

Ore 16.00 – Monza-Vis Pesaro – Campo sportivo di Temu’ – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming su NOW e Sky Go.

Ore 17.00 Sassuolo-Spezia – Vipiteno – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 17.00 Verona-Virtus Verona – Diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Verona.

Ore 18.00 – Salernitana-Picerno – Rivisondoli – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.45 – Fiorentina-Catanzaro – Viola Park – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA AMICHEVOLI CALCIO: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Yokohama-Manchester City:

Diretta tv: –

Diretta streaming: DAZN.

Leicester-Tottenham:

Diretta tv: –

Diretta streaming: DAZN.

Sampdoria-Pro Patria:

Diretta tv: Telenord.

Telenord. Diretta streaming: DAZN.

Monza-Vis Pesaro:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Canale 202).

Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (Canale 202). Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Sassuolo-Spezia:

Diretta tv: –

Diretta streaming: –

Verona-Virtus Verona:

Diretta tv: –

Diretta streaming: Pagina Facebook ufficiale del Verona

Salernitana-Picerno:

Diretta tv: –

Diretta streaming: –

Fiorentina-Catanzaro:

Diretta tv: –

Diretta streaming: DAZN.

Foto: LaPresse