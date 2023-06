Su che canale vedere Italia-Norvegia stasera gratis e in chiaro? Programma, orari, tv e streaming

terzo ed ultimo impegno dell’Italia nei Campionati Europei Under 21 edizione 2023, per quanto riguarda il girone di qualificazione. Gli Azzurrini se la dovranno vedere contro la Norvegia, la partita che andrà a concludere il programma del Girone D della competizione continentale di categoria.

La sfida decisiva si giocherà nella serata di domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 20.45, e andrà in scena alla Cluj Arena. Il raggruppamento degli Azzurrini vedrà anche in contemporanea il match tra Svizzera e Francia, che si giocherà allo Stadio Constantin Rădulescu.

La formazione del commissario tecnico Paolo Nicolato dovrà fare particolare attenzione alla formazione scandinava. Vedremo diversi giocatori che militano nelle nostre squadre. Per esempio Botheim della Salernitana (13 presenze e 3 gol con la nazionale) e Ceide del Sassuolo (11 apparizioni e 4 reti).

Il match tra Italia e Norvegia valevole per gli Europei Under 21 sarà trasmesso in diretta esclusiva da Ra2. In streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della partita degli Azzurrini.

CALENDARIO EUROPEI U21 2023

Mercoledì 28 giugno

Ore 20.45 Italia – Norvegia – diretta su Rai2

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA U21: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse