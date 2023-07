Quando e dove va in ritiro il Genoa? Calendario, date e località: i piani del Grifone

Il Genoa si prepara per il tanto atteso ritorno in Serie A. Il club più antico d’Italia torna nella massima serie dopo un anno nel “purgatorio” della serie cadetta e lo fa con la chiara intenzione di costruirsi una posizione solida nel futuro immediato, per evitare di dover vivere altri campionati con lo spettro di dover lottare per la zona retrocessione.

La formazione allenata da mister Alberto Gilardino è pronta per dare il via alla propria stagione. Quella vera e propria scatterà solamente nel fine settimana del 20 agosto, per cui il tempo non manca per concentrarsi sugli allenamenti estivi. Il Grifone andrà in ritiro in Val di Fassa e darà il via ai propri lavori nel periodo che va dal 10 al 25 luglio. Due settimane di allenamenti intensi in vista del nuovo campionato.

Il club rosso-blù ha anche già fissato le prime amichevoli estive, le classiche sgambate per iniziare a mettere benzina in vista della nuova annata. Il 15 luglio ci sarà il primo test contro il Fassa Calcio a Moena alle ore 17.30. Secondo impegno, sempre a Moena, il 18 luglio alle ore 17.30, quindi si chiuderà questa serie di amichevoli il 22 luglio con la sfida contro il Venezia, sempre a Moena e sempre alle ore 17.30.

Foto: LaPresse