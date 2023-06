Ginnastica artistica, Simone Biles torna in gara dopo 2 anni. Sarà il fenomeno che ha stravolto il mondo?

Simone Biles farà il proprio grandioso rientro in gara il prossimo 5 agosto agli US Classic, competizione che fa da antipasto ai Campionati Nazionali Statunitensi. La ginnasta più vincente di tutti i tempi ha deciso di tornare a calcare le pedane a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in un palazzetto, ovvero dalla finale alla trave delle Olimpiadi di Tokyo 2020, conclusa con la conquista della medaglia di bronzo. In quell’occasione la fuoriclasse americana tornò in scena dopo aver saltato la finale all-around e i primi atti conclusivi di specialità a causa dei noti attacchi di panico riscontrati durante la finale a squadre, dalla quale si ritirò dopo la rotazione al volteggio.

Nel corso degli ultimi ventiquattro mesi, Simone Biles si è concentrata sulla propria salute mentale, si è sposata con il giocatore di football Jonathan Owens e ha girato alcune pubblicità. Si sa ben poco dei suoi allenamenti e del suo stato di forma: la 26enne sarà ancora il fenomeno dei giorni migliori, quella ragazza capace di portare la ginnastica artistica in una dimensione totalmente aliena dall’alto di evoluzioni al limite dell’impossibile? Ne sapremo di più a inizio agosto a Chicago, dove rivedremo all’opera la quattro volte Campionessa del Mondo all-around, la donna più vincente di sempre ai Mondiali, con al collo quattro ori delle Olimpiadi di Rio 2016 e sette allori complessivi a cinque cerchi.

Foto: Lapresse