Taekwondo, le GP Finals di Riyadh chiudono la stagione: Dell’Aquila cerca conferme, Alessio per il riscatto e Botta per stupire

Si conclude il 2022 del taekwondo con le Grand-Prix Finals di Riyadh, ultimo appuntamento stagionale internazionale di rilievo: dopo i Mondiali di Guadalajara, i migliori atleti del panorama intercontinentale tornano a sfidarsi per il GP in programma da giovedì 8 dicembre a sabato 10.

Otto le categorie in gara per il GP di Riyadh: si tratta, nello specifico, di-49 kg femminile, -80 kg maschile (con Simone Alessio), +67 kg femminile, -58 kg maschile (con il Campione del Mondo Vito Dell’Aquila), -57 kg femminile, +80 kg maschile (con il terzo azzurro convocato, Roberto Botta), -67 kg femminile e -68 kg maschile.

Domani, giovedì 8 dicembre, è prevista soltanto la cerimonia di inaugurazione dell’evento, mentre le gare che vedranno protagonisti 16 atleti per categoria (eccezion fatta per la categoria -49 kg femminile dove ve ne saranno 15 e la -57 kg femminile con 14) inizieranno nella giornata di venerdì per poi concludersi con le finali per delineare il podio che si terranno sabato mattina.

Come detto, Vito Dell’Aquila arriva all’ultimo appuntamento della stagione fresco di titolo di Campione del Mondo conquistato a Guadalajara: obiettivo confermarsi sugli stessi livelli visti nella rassegna iridata in Messico, ma dovrà vedersela con il coreano Jun Jang e con il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi.

Discorso diverso per Simone Alessio, che dopo la delusione ai Mondiali cerca riscatto in quel di Riyadh: sulla carta è lui il più forte nella categoria -80 kg maschile, ma deve dimostrarlo sul tatami a suon di risultati. Mina vagante invece Roberto Botta, una possibile sorpresa tra i +80 kg (dove puntano a un gran risultato il brasiliano Icaro Miguel Martins Soares e il croato Ivan Sapina) che potrebbe togliersi qualche soddisfazione.

Riguardo alle restanti categorie maschili, invece, occhi puntati sul britannico Bradly Sinden e sul turco Hakan Reçber per i -68 kg maschile. Infine, per le categorie femminili partono come favorite la thailandese Panipak Wongpattanakit e la spagnola Adriana Cerezo Iglesias tra le atlete dei -49 kg, la cinese Zongshi Luo e la turca Hatice Kubra Ilgun (-57 kg), la francese Magda Wiet-Henin e l’ivoriana Ruth Gbagbi (-67 kg) e per concludere la britannica Bianca Cook e la coreana Dabin Lee per la categoria +67 kg.

Foto: Pagina Facebook FITA