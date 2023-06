Sci alpino, calendario gare Val Gardena, Alta Badia e St. Moritz 15-19 dicembre: programma, orari, tv, streaming

Sarà un lunghissimo fine settimana per la Coppa del Mondo di sci alpino. Gli uomini cominciano già da giovedì in Val Gardena con il primo appuntamento sulla Saslong e poi si trasferiranno in Alta Badia per un doppio gigante sulla Gran Risa, mentre da venerdì comincia il trittico per le donne a St.Moritz.

In Val Gardena c’è grande voglia di riscatto da parte della squadra azzurra dopo le opache prestazioni in Nord America. I fari sono puntati soprattutto su Dominik Paris, anche se la Saslong non è certamente tra le sue piste preferite. Nella prova cronometrata di ieri sono arrivate risposte importanti dagli italiani, in particolare da Mattia Casse e Federico Simoni, che hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo.

Come detto doppio appuntamento sulla Gran Risa con lo spettacolo del gigante in Alta Badia. Luca De Aliprandini deve risollevarsi dopo le due uscite di pista consecutive. Attesa anche per i giovani, in particolare Filippo Della Vite e Giovanni Franzoni, che puntano ad ottenere un grande risultato davanti al proprio pubblico.

Aspettative diverse al femminile a St.Moritz, dove torna in gara Sofia Goggia. La bergamasca è la donna da battere in discesa libera dopo la fantastica doppietta di Lake Louise. Goggia punta anche al superG di domenica, dove vuole ben figurare anche Federica Brignone, che va ancora alla ricerca del primo podio stagionale.

Di seguito il programma delle gare di Val Gardena, Alta Badia e St.Moritz, valevoli per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 (gare in Val Gardena), RaiSport HD e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play, Discover+, SkyGo, NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA GARE VAL GARDENA 2022

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

12.00 Discesa libera maschile

VENERDÌ 16 DICEMBRE

11.45 SuperG femminile

SABATO 17 DICEMBRE

11.45 Discesa libera femminile

PROGRAMMA ALTA BADIA 2022

DOMENICA 18 DICEMBRE

10.00 Prima manche gigante maschile

13.30 Seconda manche gigante maschile

LUNEDÌ 19 DICEMBRE

10.00 Prima manche gigante maschile

13.30 Seconda manche gigante maschile

PROGRAMMA GARE ST.MORITZ 2022

VENERDÌ 16 DICEMBRE

10.30 Discesa libera femminile

SABATO 17 DICEMBRE

10.30 Discesa libera femminile

DOMENICA 18 DICEMBRE

11.30 SuperG femminile

COPPA DEL MONDO VAL GARDENA 2022: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo, NOW TV.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

COPPA DEL MONDO ALTA BADIA 2022: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1 (gara di lunedì) ed Eurosport 2 (gara di domenica)

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo, NOW TV.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

COPPA DEL MONDO ST.MORITZ 2022: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai SportHD ed Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo, NOW TV.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse