Sci alpinismo, Davide Magnini, Giulia Murada e Alba De Silvestro sul podio nelle individuali della Adamello World Cup!

Si è conclusa oggi la seconda tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo 2022-2023 con la Adamello World Cup: dopo le gare sprint di venerdì 16, quest’oggi, domenica 18, gli atleti (sia in ambito maschile che femminile) sono stati protagonisti delle gare individuali presso Passo Paradiso, con risultati positivi per gli azzurri e le azzurre.

Partiamo, in ordine cronologico, dalla gara individuale femminile che ha visto trionfare, dominando, la francese Axelle Gachet Mollaret (1:28’24”) davanti con margine a due azzurre che hanno completato il podio, nell’ordine Giulia Murada (che reagisce alla delusione di venerdì), seconda (+2’36”), e Alba De Silvestro, terza (+3’45”). Chiude settima Giulia Compagnoni, mentre figurano ai piedi della top 10 Mara Martini e Ilaria Veronese, undicesima e dodicesima. Diciassettesima Lisa Moreschini, 20ma Katia Mascherona, 26ma Samantha Bertolina e ventisettesima Silvia Berra.

Arriva un gran risultato anche in ambito maschile (gara svolta dopo la femminile) con il secondo posto di Davide Magnini, preceduto soltanto dal vincitore odierno, l’elvetico Remi Bonnet (1:31’52”), con l’azzurro che ha raggiunto il traguardo con un ritardo di 10″ dallo svizzero. Sale sul gradino più basso del podio il francese Thibault Anselmet (+32″); quarto il connazionale William Bon Maridon, seguito in quinta e sesta posizione da Robert Antonioli e Michele Boscacci.

Chiudono in top ten altri due azzurri, Nicolò Ernesto Canclini (ottavo) e Nadir Maguet (nono); quattordicesimo Alex Oberbacher, 17° Matteo Sostizzo, 19° Andrea Prandi, 24° Matteo Eydallin ed infine venticinquesimo Sebastien Guichardaz. La prossima tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo è in programma direttamente nel 2023 (per la precisione l’11 gennaio) in Svizzera presso la Regions Dents du Midi.

