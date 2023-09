Rugby, Top 10: Rovigo espugna Torino, il Petrarca Padova batte Calvisano in extremis

Si sono disputati due anticipi della settima giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo sono scese Torino-Rovigo e Petrarca Padova-Calvisano. Ecco come è andata.

Dura mezz’ora la resistenza del Cus Torino contro il Rovigo, con i piemontesi che rispondono alla meta in apertura dei rossoblù, si portano avanti 6-5, ma poi subiscono una meta di punizione e poco dopo la mezz’ora quella di Bazan che fa scappare via Rovigo sul 6-19. A inizio ripresa le marcature di Bacchetti e Casado Sandri chiudono il discorso e Rovigo alla fine si impone 18-45.

Match ben più equilibrato a Padova, dove il Petrarca batte in rimonta il Calvisano e si porta momentaneamente in vetta alla classifica. Partono forti i lombardi che dopo soli tre minuti vanno in meta con Bozzoni. Accorcia dalla piazzola Lyle, ma al 27’ ancora Bozzoni marca per gli ospiti. Hugo allunga dalla piazzola, ma allo scadere del tempo la meta di Montagner avvicina il Petrarca sull’8-15. Si deve arrivare al 58’ per smuovere nuovamente il tabellino e nuovamente è Montagner a marcare e la trasformazione di Lyle impatta il risultato. Beffa per Calvisano che a tempo scaduto subisce la meta del sorpasso di Carnio per il 22-15 finale.

TOP 10 – SETTIMA GIORNATA

Cus Torino v FEMI-CZ Rovigo 18-45

Petrarca Padova v Transvecta Calvisano 22-15

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons

TOP 10 – CLASSIFICA

Petrarca Padova* 26; Fiamme Oro Rugby e HBS Colorno 23; FEMI-CZ Rovigo* 22; Valorugby 19; Transvecta Calvisano* 17; Rugby Viadana 1970 15; Sitav Rugby Lyons 8; Cus Torino* 5; Mogliano Rugby Veneto 4

*Una partita in più

Foto: Alfio Guarise – LPS