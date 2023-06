Calcio a 5, la Nazionale Femminile in Spagna per due amichevoli con le Campionesse d’Europa

La Nazionale Italiana femminile di futsal ha quest’oggi raggiunto la Spagna, per la precisione Madrid, per affrontare sia domani martedì 13 dicembre che mercoledì 14, in entrambe le occasioni alle ore 18:00, la Nazionale iberica, bi-campionessa d’Europa in carica.

Si tratterà del settimo e dell’ottavo incontro tra le due Nazionali: sinora le azzurre, nei sei precedenti, non sono mai riuscite ad avere la meglio (curiosamente sempre fuori casa), chissà che non possa essere invertita la rotta in una delle due occasioni che si offriranno alla Nazionale guidata da Francesca Salvatore.

Entrambi i match che vedranno affrontarsi Italia e Spagna, che si svolgeranno alle porte della capitale iberica presso la Ciudad del Futbol Las Rozas, saranno visibili in streaming. Riportiamo, di seguito, l’elenco delle giocatrici convocate per le due sfide:

Portieri: Arianna Tirelli (Pucetta Calcio), Ana Carolina Sestari (Pescara femminile), Angelica Dibiase (Città di Falconara).

Giocatrici di movimento: Alessia Grieco (Lazio), Arianna Bovo (Kick Off), Gaby Vanelli (Kick Off), Arianna Pomposelli (Audace Verona), Federica Belli (Pescara femminile), Sara Boutimah (Pescara femminile), Bruna Borges (Pescara femminile), Ludovica Coppari (Pescara femminile), Rafaela Dal’Maz (Città di Falconara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Silvia Praticò (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Chiara Pernazza (Bitonto).

Foto: Divisione Calcio a 5