Volley, SuperLega 2022-2023: Verona batte Padova nel derby veneto e sale al terzo posto in classifica

La WithU Verona ha superato agevolmente la Pallavolo Padova nel posticipo dell’ottava giornata della SuperLega di pallavolo maschile. Tutto facile per i veronesi nel derby veneto, chiuso col punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 25-21) contro Padova, che solo nel finale del terzo set ha tentato una reazione, senza però riuscire a frenare gli avversari.

La squadra allenata da Radostin Stojčev ha imposto immediatamente il suo gioco, mostrando una fase cambio palla estremamente solida e soprattutto una fase break in grado di fare male sia col servizio che con il sistema muro-difesa. Se nel primo parziale Padova è riuscita almeno a rimanere in scia ai padroni di casa, nel secondo è stata costretta a cedere nella parte centrale sotto i colpi di Rok Mozic, molto ispirato.

Il terzo set è iniziato ancora con Verona in versione “schiacciasassi”, tanto da portarsi anche ad otto lunghezze di vantaggio. Dal 20-12 Padova ha provato a reagire riportandosi fino a due punti dagli avversari, ma senza riuscire a completare la rimonta. Con questi tre punti la WithU si è portata al terzo posto insieme a Cisterna e Modena a quota 14.

Grande equilibrio nella distribuzione dei punti dal lato di Verona, in cui Mozic chiude da top scorer con 15, seguito da Maksim Sapozhkov e Noumory Keita a 14. A Padova non bastano i 18 punti di un combattivo Dusan Petkovic per evitare la quarta sconfitta in sette partite.

