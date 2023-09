LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes 80-85, Eurolega basket in DIRETTA: le V Nere cedono a testa alta alla corazzata turca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.35 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.34 Non si completa dunque la rimonta di una comunque ottima Virtus Bologna che cede dunque all’Efes, top-scorer Gabriel “Iffe” Lundberg con 22 punti, il migliore tra le fila della compagine turca è Will Clyburn con 21.

80-85 I liberi di Bryant chiudono il match.

Cordinier si prende una tripla ma la manda sul ferro.

80-83 2/2 Lundberg, time out Ataman con 7″ sul cronometro.

78-83 1/2 del francese, poi fallo di Clyburn su Lundberg.

Sbaglia Hackett poi c’è un nuovo fallo di Cordinier su Beaubois.

78-82 2/2 Beaubois.

Fallo di Cordinier su Beaubois, liberi.

78-80 Penetrazione di Lundberg che si appoggia al vetro, 20″ da giocare.

Sfondamento di Micic sanzionato dagli arbitri dopo la review al tavolo, time out Virtus, 32″ sul cronometro.

76-80 Clyburn da tre.

76-77 Il tap-in di Mickey sulla tripla sul ferro di Lundberg, Virtus a -1, 1’02” da giocare.

Fallo di M’Baye, il terzo di squadra per l’Efes, su Lundberg, rimessa offensiva Segafredo.

74-77 Persa dell’Efes e Lundberg vola a schiacciare il -3 con 1’46” sul cronometro.

72-77 1/2 Hackett.

Fallo di Pleiss sulla penetrazione di Hackett, liberi per l’ex Siena.

71-77 Ojeleye con il jumper dall’area, la Virtus non vuole smettere di crederci, 3’23” da giocare.

Persa di Lundberg, time out che arriva dalla panchina della Virtus Bologna.

69-77 Tre liberi di Beaubois.

Doppio tecnico per Teodosic che viene espulso, scintille in questo finale.

69-74 TRIPLA di Lundberg, 4’57” da giocare.

66-74 Mickey riceve sotto canestro e si appoggia al vetro.

64-74 2/2 Micic.

Virtus già in bonus, liberi per Micic, ancora nessun fallo di squadra commesso dall’Efes nell’ultimo quarto.

64-72 TRIPLA di Mickey.

61-72 Un libero di Teodosic, 7’02” sul cronometro, 2-0 i falli.

60-72 Micic da tre.

60-69 Mickey lotta sotto canestro e riporta la Virtus a -9.

58-69 Tripla di Beaubois.

58-66 Piazzato centrale di Pleiss, 8’22” da giocare prima della sirena finale.

58-64 ANCORA OJELEYE! Parziale di 5-0 firmato dall’ex Clippers. Time out Ataman.

56-64 TRIPLA di Ojeleye.

53-64 Un libero di Zizic.

FINISCE IL TERZO QUARTO!

53-53 Un libero di Teodosic che sbaglia il secondo ma arriva la correzione a canestro di Ojeleye.

50-63 Tripla di Ojeleye.

47-63 Contropiede Efes chiuso dalla schiacciata di Beaubois.

47-61 M’Baye da tre dall’angolo, 3’36” da giocare nel terzo quarto.

47-58 Zizic riporta l’Efes sul +11.

47-56 Piazzato di Mickey in uscita dal time out.

45-56 Tripla di M’Baye, scappa via l’Efes. Time out Scariolo.

45-53 Penetrazione di Clyburn che si appoggia al tabellone con la mano sinistra.

45-51 Clyburn da tre allo scadere dei 24.

45-48 LUNDBERG! Recupero della Virtus con il danese che vola a schiacciare, time out Ataman sul parziale di 5-0 Segafredo.

43-48 TRIPLA di Hackett dall’angolo, 7’00” da giocare nel terzo quarto.

40-48 Tripla di M’Baye.

40-45 Penetrazione di Micic.

40-42 Tre su tre Cordinier, Segafredo a -2 con 8’08” da giocare nel terzo quarto.

Fallo di Beaubois sul tentativo dall’arco di Cordinier, ci sono tre liberi.

37-42 Hackett si iscrive al tabellino del match.

35-42 Clyburn scarica per Pleiss che va a segno con il piazzato.

35-40 Un libero di Jaiteh.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.12 18-19 e 16-21 i parziali di un primo tempo che l’Efes chiude avanti di sei punti allungando nel finale. Top-scorer Will Clyburn con 12 punti, il migliore tra le fila della Virtus è Gabriel “Iffe” Lundberg che chiude i primi venti minuti di gara a quota 20. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

34-40 2/2 Clyburn.

Fallo di Cordinier su Clyburn, con la Virtus in bonus ci saranno altri due liberi per l’ex CSKA Mosca.

34-38 Due liberi di Clyburn.

34-36 Dentro il libero aggiuntivo, 56″ sul cronometro del secondo quarto.

33-36 LUNDBERG! Penetrazione, canestro e fallo subìto da Pleiss.

31-36 Penetrazione di Micic, +5 Efes, time out Scariolo.

31-34 Lundberg si prende la linea di fondo e attacca il ferro.

29-34 Ancora Clyburn in penetrazione.

29-32 Clyburn si appoggia al vetro.

29-30 Penetrazione di Lundberg, 4’17” sul cronometro del secondo quarto.

27-30 Due liberi di Beaubois.

Fallo di Ojeleye sul tentativo dall’arco di Beaubois, time out televisivo.

27-28 Teodosic pesca Jaiteh dal palleggio.

25-28 Piazzato di Beaubois.

Non entra il libero aggiuntivo ma la Segafredo ha nuovamente ricucito lo strappo, 5’30” da giocare prima dell’intervallo lungo.

25-26 TEODOSIC! Canestro con il fallo subìto da Beaubois, potenziale gioco da tre.

23-26 TRIPLA di Ojeleye, 6’05” da giocare nel corso del secondo quarto.

20-26 Dentro il libero supplementare.

20-25 Beaubois realizza subendo anche il fallo di Weems.

20-23 Penetrazione di Clyburn. due minuti trascorsi nel secondo quarto.

20-21 Piazzato di M’Baye dal lato destro.

20-19 Penetrazione di Pajola che anticipa la sirena.

Inizia il secondo quarto.

Finisce sul ferro il tentativo da metà campo di Weems, si chiude il primo periodo.

STOPPATA di Bako su Dunston, l’ultimo pallone del primo quarto è per la Segafredo con 5″ sul cronometro.

18-19 TRIPLAAAAAA di Pajola.

L’Efes esaurisce il bonus con 52″ da giocare nel primo quarto, rimessa offensiva Virtus.

15-19 Piazzato di Teodosic.

13-19 Pleiss trova la retina con un tiro complicato.

13-17 SCHIACCIATA di Mickey, 1’57” sul cronometro.

11-17 Clyburn elude la marcatura di Jaiteh.

11-15 Torna a mettere punti sul tabellone la Virtus con un libero di Bako.

10-15 Ancora Bryant, allunga la squadra di Ergin Ataman.

10-13 Piazzato di Bryant, +3 Efes con 3’17” da giocare prima della chiusura del primo quarto.

10-11 Un fischiato Polonara (molto vicino alla Virtus in estate) riporta davanti l’Efes, time out televisivo.

10-9 Penetrazione di Bryant.

10-7 Recuperata della Virtus e Lundberg firma il +3 a 5’06” dalla fine del primo quarto.

8-7 Mickey si appoggia al vetro dopo il tentativo sul ferro di Cordinier.

6-7 Tripla centrale di Pleiss.

6-4 Lundberg buttandosi indietro dalla media, 6’38” da giocare nel primo quarto.

4-4 Penetrazione di Micic.

4-2 Layup di Jaiteh che riceve sotto canestro e va a bersaglio.

2-2 Penetrazione di Cordinier che brucia la marcatura di Bryant.

0-2 Beaubois infila il primo canestro della partita con un jumper dalla media.

SI PARTE! PALLA A DUE!

20.29 Inno dell’Eurolega!

20.28 VIRTUS BOLOGNA: Cordinier, Lundberg, Hackett, Mickey, Jaiteh, EFES: Beaubois, Bryant, Micic, Polonara, Pleiss.

20.25 Presentazione delle squadre.

20.20 Dieci minuti alla palla a due, le squadre stanno ultimando il riscaldamento al PalaDozza di Bologna.

20.15 Il lineup della squadra di coach Sergio Scariolo:

20.10 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Seagfredo Virtus Bologna-Efes Istanbul, match valido per la decima giornata di andata della regular season di Eurolega.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Seagfredo Virtus Bologna-Efes Istanbul, match valido per la decima giornata di andata della regular season di Eurolega. Dopo la sconfitta di mercoledì ad Atene le V Nere tornano tra le mura amiche.

E’ arrivata una sconfitta all’overtime per la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo mercoledì sera ad Atene, con le V Nere che hanno ceduto 88-85 al Panathinaikos di Dejan Radonjic dopo il 76-76 dei tempi regolamentari. La Segafredo torna dunque a giocare davanti al proprio pubblico ospitando la corazzata Efes Istanbul, due volte campione in carica della massima competizione cestistica per club.

Anadolu Efes di coach Ergin Ataman reduce dalla roboante vittoria di Milano di martedì al Forum, con la compagine turca capace di imporsi 80-51 con 24 punti di Will Clyburn. Così come la Virtus la squadra di Istanbul ha raccolto quattro vittorie e cinque sconfitte in Eurolega fino a questo punto della stagione, che la collocano, al pari delle V Nere, appena al di fuori della zona playoff.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Efes Istanbul, match valido per la decima giornata di andata della regular season di Eurolega. Palla a due prevista per le ore 20.30 alla “Segafredo Arena” di Bologna, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

