LIVE Italia-Spagna 9-5, Europei curling 2022 in DIRETTA: ottavo successo per gli azzurri e leadership del girone!

16:44 A questo punto non resta che aspettare lo scontro diretto di domani contro la Scozia per scoprire chi chiuderà in testa il round robin.

16:43 L’Italia grazie a questa vittoria e grazie alla sconfitta della Scozia contro la Svizzera resta in testa al girone da sola, con otto vittorie su otto partite giocate!

16:40 FINISCE QUI!

16:37 La Spagna prova a mettere una pezza, Retornaz dovrà o bocciare la stone spagnola, in quel caso potrebbero arrivare addirittura tre punti o piazzare una stone perfettamente in mezzo alla casa, conquistando però un solo punto.

16:34 Gran giocata di Retornaz! L’unica stone spagnola dentro la casa viene bocciata via!

16:32 Spagnoli in difficoltà, gli azzurri avranno a disposizione anche l’ultima stone in questo end.

16:30 Azzurri subito con due stone a punto!

16:27 Inizia il nono end!

16:24 Non riesce la doppia bocciata alla Spagna! Un solo punto per i nostri avversari in questo settimo end.

16:22 DOPPIA BOCCIATA DI RETORNAZ! Al momento difficile pensare a più di un punto spagnolo.

16:20 Non riesce la doppia bocciata a Mosaner, la situazione potrebbe complicarsi.

16:19 Bocciata spagnola alquanto timida, restano due stone italiane dentro la casa.

16:18 Le stone azzurre a punto diventano tre!

16:17 Arman piazza una guardia a protezione dei due punti.

16:15 L’Italia parte in maniera aggressiva piazzando due stone a punto.

16:12 Inizia l’ottavo end!

16:10 ARRIVA IL VERDETTO! I punti per l’Italia sono due, seconda mano rubata da Retornaz e compagni!

16:07 Nel frattempo è arrivata la notizia della sconfitta della Scozia contro la Svizzera, l’Italia potrebbe essere prima in solitudine dopo questa partita.

16:04 Si va per le lunghe, situazione molto delicata.

16:01 NUOVA MISURAZIONE IN CORSO! Ci sono tre punti in ballo!

15:59 Retornaz ha in mano una stone potenzialmente già decisiva.

15:56 Al momento dentro la casa ci sono addirittura cinque stone azzurre (di cui due a punto) e tre stone spagnole, può succedere veramente di tutto.

15:53 La Spagna chiama un time-out, la situazione è molto particolare.

15:51 Arriva un piccolo errore della Spagna, Mosaner ne approfitta piazzando due stone a punto!

15:48 La Spagna piazza una stone perfettamente al centro della casa.

15:45 Inizia il settimo end!

15:43 RETORNAZ NON SBAGLIA! Due punti per l’Italia, che prova ad allungare!

15:41 Non riesce la doppia bocciata! Retornaz ha l’occasione per siglare due punti!

15:39 Gli spagnoli sono costretti ad una doppia bocciata dopo un’ottima giocata di Retornaz.

15:37 La casa al momento è libera, c’è solo una stone italiana.

15:34 La Spagna boccia una delle due stone azzurre a punto.

15:31 Tiro perfetto di Arman, che sfiora la guardia iberica e boccia la stone a punto avversaria.

15:29 Il sesto end inizia con una una serie di guardi da entrambe le parti.

15:26 Dopo il primo tempo regna quindi la parità.

15:23 Gran giocata della Spagna: gli iberici trovano un colpo relativamente facile e conquistano due punti.

15:21 Leggermente lunga la stone spagnola che sarebbe dovuta terminare al centro della casa, mancano due stone al termine dell’end e il punto al momento è azzurro.

15:19 Arriva la bocciata singola e non doppia per la Spagna, l’italia resta con una stone a punto.

15:17 Gran Giocata di Mosaner! Bocciata perfetta e l’Italia si ritrova con tre punti.

15:14 Non riesce la doppia bocciata agli azzurri che, anzi, avvicinano ulteriormente una stone spagnola al centro della casa.

15:12 Subito molta confusione dentro la casa con due stone azzurre ed una iberica.

15:09 Inizia il quinto end, la Spagna torna ad essere di mano.

15:06 Il punto azzurro è uno, l’Italia resta comunque avanti!

15:03 SI PROCEDE CON LA MISURAZIONE! L’Italia è certa di aver portato a casa un punto, il giudice di gara entra sul ghiaccio a misurare perchè potrebbe esserne arrivato un secondo.

15:00 Bocciata azzurra che spazza via una stone spagnola, ma ne resta comunque un’altra a punto.

14:58 Adesso è la Spagna a ritrovarsi con due stone a punto.

14:56 Una bocciata azzurra spazza di fatto via tutte le stone presenti in casa, tutto da rifare.

14:53 L’Italia piazza immediatamente una stone a punto e una guardia.

14:50 L’Italia torna di mano nel quarto end.

14:47 Gran giocata degli iberici con l’ultima stone, arrivano due punti per la Spagna.

14:45 Arriva la prima bocciata spagnola, resta un punto azzurro, ma c’è molta confusione dentro la casa.

14:44 Quattro stone azzurre a punti, la Spagna deve inventarsi qualcosa!

14:42 Diventano tre i punti azzurri!

14:39 La Spagna boccia la nostra guardia, ma restano comunque due stone azzurre a punto.

14:37 Arman piazza una guardia a protezione dei due punti.

14:35 L’Italia comincia il terzo round piazzando due stone dentro la casa.

14:33 MANO RUBATA! Per pochissimo non riesce la giocata agli spagnoli e l’Italia ruba un punto nel secondo end!

14:31 L’Italia resta con due punti a segno quando manca solo l’ultima stone della Spagna, la cosa certa è che gli iberici non potranno fare più di un punto in questo secondo end.

14:29 Quando mancano tre stone alla fine dell’end ci sono due punti azzurri dentro la casa.

14:26 Doppia bocciata per gli iberici, ottimo colpo.

14:24 La Spagna boccia la guardia italiana, ma Mosaner ne piazza immediatamente un’altra.

14:22 Arman piazza una guardia decisamente più corta rispetto alle altre, la Spagna deve ragionare sul da farsi.

14:20 Ancora un piccolo errore della Spagna, che manda una seconda stone azzurra a punto. Ottima guardia piazzata da Arman.

14:19 Gli azzurri piazzano una stone a punto e una guardia, c’è però luce tra i due sassi.

14:17 RETORNAZ NON SBAGLIA! L’Italia comincia alla grande conquistando due punti!

14:16 NON RIESCE LA BOCCIATA ALLA SPAGNA! L’Italia potrebbe marcare due punti!

14:14 Gli azzurri piazzano una stone a punto proprio dietro una guardia iberica.

14:12 La casa, a tre stone dalla fine, è completamente vuota.

14:10 Si continua bocciata su bocciata, difficilmente usciranno fuori tanti punti da questo primo end.

14:09 Arman trova una bocciata piuttosto semplice, si resta con una stone italiana e una spagnola in casa.

14:08 Doppia bocciata spagnola, al momento sono due i punti avversari.

14:06 La Spagna ripete in fotocopia la giocata dell’Italia.

14:05 Gli iberici piazzano una guardia a protezione della stone a punto, ma c’è luce e gli azzurri ne approfittano bocciando.

14:02 Gli azzurri saranno di mano nel primo end, di conseguenza avranno a disposizione l’ultima stone.

14:00 Le formazioni stanno facendo il proprio ingresso sul ghiaccio!

13:57 La Spagna, con sei sconfitte ed una sola vittoria, occupa al momento il penultimo posto in classifica, la qualificazione alle semifinali è già compromessa per gli iberici, che però sono ancora in lotta con Norvegia, Repubblica Ceca e Danimarca per strappare un pass per i prossimi Mondiali.

13:54 Se oggi l’Italia riuscisse a superare la Spagna e la Scozia riuscisse ad avere la meglio sulla Svizzera, la leadership del girone si deciderebbe nello scontro diretto di domani tra azzurri e scozzesi.

13:51 Gli azzurri hanno vinto tutte e sette le sfide fino a questo momento giocate, si tratta di un vero è proprio record (il precedente era di sei successi consecutivi) e occupano il primo posto in classifica a pari merito con la Scozia.

13:48 L’Italia è già matematicamente qualificata ai prossimi Mondiali e alle semifinali di questi Europei, l’obiettivo adesso diventa quello di chiudere in testa il round robin.

13:45 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, partita valida per la quinta giornata del torneo maschile di degli Europei di curling 2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, partita valida per la quinta giornata del torneo maschile degli Europei di curling 2022. All’Östersund Arena di Östersund (Svezia) il round robin sta ormai volgendo al termine e le semifinali sono di conseguenza sempre più vicine, vi ricordiamo che l’Italia è già qualificata ai play-off!

Il cammino degli azzurri è stato fino a questo momento enciclopedico: sette vittorie su sette incontri, mai il Bel Paese era riuscito in un’impresa del genere (il precedente record era di sei successi consecutivi) e qualificazione alle semifinali già archiviata. Retoranz e compagni tornano quindi in zona medaglie e sperano di migliorare il bronzo ottenuto nella passata stagione, anche in questo caso si tratta di un record perchè mai l’Italia si era qualificata alle semifinali in due Europei consecutivi. A questo punto l’obiettivo diventa quello di chiudere il round robin in testa, in modo tale da incontrare in semifinale la quarta classificata, al momento gli azzurri si trovano a pari vittorie con la Scozia, di conseguenza sarà determinante vincere oggi per poi giocarsi tutto nello scontro diretto che andrà in scena domani. La Spagna invece con 6 sconfitte ed una sola vittoria occupa al momento il penultimo posto in classifica.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, partita valida per la quinta giornata del torneo maschile degli Europei di curling 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozioni, per non perdervi davvero nulla, la partita prenderà il via alle ore 14:00!

Foto: LaPresse