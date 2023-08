Ginnastica, Nicola Bartolini: “Giurie più severe in finale. Vorrei capire dove posso recuperare decimi”

Nicola Bartolini non è riuscito a confermarsi sul trono. Il Campione del Mondo al corpo libero ha abdicato a Liverpool, concludendo la finale al quadrato in quinta posizione con il punteggio di 14.233 (5.9 il D Score, 8.333 l’esecuzione). Il sardo ha confezionato un esercizio di notevole spessore tecnico e ha stoppato brillantemente le diagonali acrobatiche che ha proposto, è piaciuto per caparbietà e per continuità di esecuzione, non ha avuto particolari esitazioni ed è stato decisamente continuo. Probabilmente l’azzurro avrebbe meritato qualcosina in più nel pannello E, paga un po’ anche un D Score più basso rispetto ad alcuni avversari.

Nicola Bartolini è apparso visibilmente amareggiato per questa valutazione, che lo ha estromesso dal podio come era successo agli Europei di metà agosto. In quell’occasione polemizzò comprensibilmente con la giuria, oggi ha palesato visibilmente la propria delusione attraverso i canali federali: “L’esercizio di oggi rispetto a quelli in qualifica e nella finale a squadre è stato il migliore, a livello di pulizia. Ho stoppato molte più diagonali ma si sa che in finale le giurie sono più severe. Mi piacerebbe capire dove posso migliorarmi per recuperare quei decimi che mancano”.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi