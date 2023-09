Ciclocross: quando si incroceranno Van Aert e Van der Poel? Almeno sette i duelli previsti in stagione verso il Mondiale

Giovedì era stato diramato il calendario della stagione di ciclocross di Wout Van Aert per l’inverno 2022-23, oggi è stato ufficializzato il programma di gare anche per Mathieu Van der Poel. Inevitabilmente, la domanda di tutti gli appassionati è stata: quando li vedremo correre uno contro l’altro?

I due fenomeni hanno fatto la storia della disciplina nelle ultime stagioni, vincendo su ogni terreno possibile e dividendosi i titoli più importanti. Le battaglie tra di loro sono ogni volta foriere di grande spettacolo, che sia tramite attacchi da lontanissimo o allo sprint negli ultimi metri.

La prima occasione in cui i due calendari si incroceranno sarà nella gara di Coppa del Mondo del 4 dicembre ad Anversa, in Belgio. Insieme alla tappa di Gavere del 26 dicembre e stando a quanto diramato finora, quello dovrebbe essere l’unico scontro in Coppa del Mondo, ma il calendario di Van Aert potrebbe ancora essere integrato con gare a gennaio 2023.

I due si incontreranno almeno altre quattro volte in circuiti minori, tra Superprestige ed Exact Cross: gli appuntamenti saranno quelli del 23 dicembre a Mol, del 27 dicembre a Heusden-Zolder, di Diegem del 28 dicembre e di Loenhout del 30 dicembre.

Le suddette gare potrebbero e dovrebbero fungere da ampio e gustoso antipasto in vista del piatto forte della stagione: i due infatti torneranno a scontrarsi per la maglia iridata a Hoogerheide il 5 febbraio. Lo scorso anno Tom Pidcock ha potuto approfittare della assenza contemporanea dei due, ma quest’anno la musica dovrebbe cambiare e vedremo i tre giganti sfidarsi sul palcoscenico più prestigioso.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Fabien Boukla