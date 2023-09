Basket, EuroCup 2022-2023: impegno casalingo per Venezia, trasferte insidiose per Trento e Brescia

Dopo la sosta per la finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 ritorna l’EuroCup di basket, con le nostre portacolori Venezia, Trento e Brescia impegnate tra domani martedì 22 Novembre e mercoledì 23 Novembre nel quinto turno della regular season. Presentiamo brevemente quali sfide attendono le compagini italiane impegnate nel secondo trofeo continentale più importante per club.

UMANA REYER VENEZIA-LIETKABELIS PANEVEZYS (Martedì 22 Novembre, 20:00 ora italiana)

Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche per l’Umana Reyer Venezia, che al Taliercio di Mestre ospita i lituani del Lietkabelis Panevezys. Bilancio finora in pareggio per gli oro-granata con due vittorie all’attivo e due sconfitte in quattro giornate fin qui disputate. Gli uomini di Walter De Raffaele cercano il bis dopo il successo per 76-68 contro la storica squadra del Cedevita Olimpia Lubiana nell’ultima uscita continentale del 2 Novembre. Il coach livornese si affiderà ancora una volta in cabina di regia all’estro di Marco Spissu, finora uno dei migliori con ben 11 punti e 4.5 assist di media in EuroCup. Il play sardo sfrutterà sicuramente il pick and roll con Derek Willis, top scorer dell’Umana con 12.5 punti a partita: l’ex Brindisi sfrutterà tutto il suo fisico sotto il ferro per arpionare rimbalzi e palloni da distribuire ai compagni pronti ad andare a segno da diverse posizioni. Servirà anche l’apporto di Mitchell Watt, uno dei veterani oramai in Laguna: lo statunitense sta viaggiando a medie discrete, con 12.2 punti e ben 6.2 rimbalzi di media (miglior rimbalzista reyerino, soprattutto in difesa). Di fronte ci sarà però la squadra baltica che non farà sicuramente sconti ai veneti, visto anche lo stesso record (2-2). Il pericolo maggiore è rappresentato da Jamel Morris, guardia statunitense transitato anche in Italia da Civitavecchia (C Gold) e che viaggia a 16.8 punti a partita in EuroCup. Da tenere sotto stretta osservazione anche Zeljko Sakic, ala croata di esperienza con diverse militanze anche in Spagna (Manresa ed Estudiantes): il classe 1988 ha prodotto finora 14.3 punti e 3.7 rimbalzi di media.

TURK TELEKOM ANKARA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Mercoledì 23 Novembre, 17:45 ora italiana)

Ancora alla ricerca del primo sigillo europeo, la Dolomiti Energia Trentino vola in Turchia per affrontare il Turk Telekom Ankara. I bianconeri di coach Lele Molin hanno subito finora solo sconfitte in EuroCup, con zero successi in quattro giornate. Nell’ultimo turno di inizio novembre l’Aquila è uscita battuta nettamente per 93-63 dall’Hapoel Tel Aviv, e cerca di sbloccarsi per provare a mantenere viva la speranza di rientrare tra le migliori otto che accedono alla post-season. Sarà della partita anche Diego Flaccadori, rimasto a riposo per dieci giorni a causa di un infortunio rimediato pochi giorni prima del raduno con la Nazionale di Gianmarco Pozzecco per le Qualificazioni ai Mondiali 2023: il play bergamasco ex Bayern Monaco è una delle pedine importanti dello scacchiere di coach Molin, con 14 punti e 4.3 assist di media. Le alternative all’allenatore di Trento non mancano sicuramente, con il Capitano Toto Forray e la stella Matteo Spagnolo che si alterneranno in cabina di regia. Cercherà di mantenere le percentuali realizzative alte la guardia americana Drew Crawford, finora uno dei migliori con 13 punti e 4.8 rimbalzi a partita – utile su entrambi i lati del campo, quindi. Pronti a dare il loro supporto anche Darion Atkins e Trent Lockett, entrambi in doppia cifra sotto la voce punti (10.5 e 10). L’avversario non sarà però semplice da fronteggiare, con i turchi che hanno piazzato tre vittorie ed un solo ko in quattro giornate e che quindi rimangono nelle posizioni alte in classifica nel gruppo B grazie anche ad una media punti molto elevata (81.5). Trascinatore finora della compagine turca è Axel Bouteille, ala di 201 centimetri capace di produrre ben 15 punti a partita. Insieme a lui contribuisce al bottino realizzativo del Turk Telekom anche Tony Taylor, guardia americana che non è nuovo al pubblico italiano avendo giocato nel 2018-2019 a Bologna sponda Virtus (14.7 punti di media in questa EuroCup 2022-2023 per lui). Sotto le plance fa buona guardia Tyrique Jones, conoscenza recente della Serie A arrivato ad Ankara dopo aver difeso i colori della Carpegna Prosciutto Pesaro nella scorsa annata: il centro classe 1997 viaggia a 12.5 punti e ben 8.8 rimbalzi a partita, uno tra i migliori in questa specialità forte anche dei suoi 206 centimetri di altezza.

U-BT CLUJ-NAPOCA-GERMANI BRESCIA (Mercoledì 23 Novembre, 18:30 ora italiana)

Cerca il pronto riscatto la Germani Brescia, impegnata in Romania contro il Cluj-Napoca. I lombardi vogliono riscattare prontamente il ko rimediato al PalaLeonessa per mano dei francesi del Mindicelice Bourge-en-Bresse per 69-71 dopo aver rincorso gli avversari per tutta la partita. Bilancio in parità per gli uomini di coach Alessandro Magro con 2-2 di record in quattro turni disputati nel gruppo A. Amedeo Della Valle proverà a prendersi la squadra sulle spalle, con la guardia nativa di Alba (Cuneo) che risulta essere il miglior cecchino bresciano con 15.8 punti di media. Non ci sarà Troy Capitain, che si è ben inserito nelle rotazioni dell’allenatore bianco-blù dando il suo contributo realizzativo con 14.5 punti a partita in quattro giornate: la sua assenza potrebbe farsi sentire. Nel pitturato ci penserà Kenny Gabriel a fare buona guardia: lo statunitense è il miglior rimbalzista di squadra con 6.5 rimbalzi catturati a partita. Pronto ad essere chiamato in causa anche John Petrucelli, con l’italo-americano che ha ben figurato in stagione fin qui. I rumeni del Cluj-Napoca arrivano al match di mercoledì sera dopo due sconfitte consecutive contro il Lietkabelis (89-84) e contro l’Umana Reyer Venezia (80-85), nonostante i 19.2 punti di media messi a referto finora dal brasiliano ma con cittadinanza italiana Leonardo Meindl. Da segnalare anche il profilo di Jordan Taylor da tenere sotto osservazione: 14.7 punti a partita per lo statunitense passato anche dall’Italia nel 2012-2013 alla corte della Virtus Roma.

Credit: Ciamillo