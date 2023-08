Veneto Classic 2022 in tv: su che canale vederla, orari, programma, percorso

La stagione ciclistica 2022 è ormai sempre più vicina alla sua conclusione: dopo le tantissime emozioni che ci ha regalato per tutto l’anno, con i Grandi Giri e non solo, non resta che sfruttare le ultime gare per godersi ancora un po’ di spettacolo. Domani, domenica 16 ottobre, si svolgerà la Veneto Classic 2022, giunta alla sua seconda edizione. Vediamo tutte le informazioni al riguardo, dal percorso al programma senza dimenticare la guida su come seguirla in televisione.

PERCORSO

Saranno 190 i chilometri da affrontare per i corridori, con partenza da Treviso e arrivo in quel di Bassano del Grappa; dopo un inizio in costante falsopiano, al km 34.5 è prevista la prima asperità di giornata, il Muro di Ca’ del Paggio. L’attesa però è tutta per il circuito de La Rosina, da ripetere tre volte; sarà poi la volta del circuito de La Tisa (strappo in pavé da percorrere, anche in questo caso, tre volte) e infine l’ultimo strappo di giornata, Diesel Farm. Superata anche l’appena menzionata asperità, si procederà verso il traguardo in leggera salita a Bassano del Grappa.

PROGRAMMA

Orario di partenza: 11:40

Orario previsto d’arrivo: 15:47-16:11

COME SEGUIRE LA VENETO CLASSIC 2022 IN TV

Diretta tv: RaiSport+HD a partire dalle 14:45

Diretta streaming: GCN, Eurosport Player e Discovery+ a partire dalle 14:20; RaiPlay a partire dalle 14:45

Foto: LaPresse