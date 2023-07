Tiro a volo, Coppa del Mondo 2023: modificata la data della tappa di Larnaca

Il calendario della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo ha subito una modifica. A renderlo noto è stata l’ISSF, la federazione internazionale degli shooting sport.

La seconda tappa della prossima stagione, prevista a Larnaca (Cipro), dove qualche settimana fa peraltro si sono svolti gli Europei di tiro a volo, qualificanti anche per le Olimpiadi di Parigi 2024, verrà infatti disputata dal 25 marzo al 6 aprile 2023, e non più a metà marzo come inizialmente previsto.

Resta per il momento immutato invece l’opening meeting: in agenda dal 4 al 15 marzo a Doha, in Qatar, in un’agenda che sarà ricca di eventi.

In questo contesto, dove l’Italia del tiro a volo ha, ad oggi, già griffato due pass olimpici per Parigi 2024, va ricordato che l’evento clou del 2023 sarà il Mondiali Assoluto di tiro a volo e tiro a segno, che si terrà dal 14 agosto al 3 settembre in quel di Baku, in Azerbaijan.

