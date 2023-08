LIVE MotoGP, GP Malesia 2022 in DIRETTA: Bagnaia fuori dalla top 10 e a rischio Q1. “Ho sbagliato io”. Orario qualifiche TV8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

RISULTATI E CLASSIFICA FP2

LA CRONACA DELLE FP2

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

CRONACA FP1

ORARIO QUALIFICHE SABATO 22 OTTOBRE SU TV8

LA LEGGEREZZA COMMESSA DA PECCO BAGNAIA

COSA E’ SUCCESSO A PECCO BAGNAIA

PECCO BAGNAIA: “PER UN MIO ERRORE NON SIAMO IN TOP 10”

MARC MARQUEZ: “CONTENTO PER IL TERZO TEMPO”

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE PROVE LIBERE DELLA MOTOGP

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE MOTOGP

11.07 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi all’attesissimo sabato di Sepang. Grazie e buon proseguimento di giornata, il venerdì del GP di Malesia si chiude qui…

11.05 Per quanto visto nella giornata odierna, l’equilibrio regna sovrano a Sepang, con Ducati contro Quartararo per l’ennesima volta, ma occhio anche a KTM e Aprilia…

11.04 La classifica combinata delle prove libere. Come vedete, nessuno si è migliorato nelle FP2.

1 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 2’10.485 14

2 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 2’09.960 15 0.097 0.097

3 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.623 14 2’10.411 12 0.144 0.047

4 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.875 15 2’11.568 13 0.396 0.252

5 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.951 15 2’09.749 13 0.472 0.076

6 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.966 15 2’10.572 13 0.487 0.015

7 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.543 7 2’09.753 18 1.064 0.577

8 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.552 14 2’10.604 11 1.073 0.009

9 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.733 10 2’09.825 15 1.254 0.181

10 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.767 8 2’09.992 18 1.288 0.034

11 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.770 15 2’06.610 17 1.291 0.003

12 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.771 6 2’09.390 14 1.292 0.001

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.015 16 2’06.896 11 1.536 0.244

14 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.034 14 2’07.553 14 1.555 0.019

15 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’01.048 8 2’08.589 17 1.569 0.014

16 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.200 4 2’12.414 8 1.721 0.152

17 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.247 5 2’09.898 12 1.768 0.047

18 35 C.CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 2’01.251 6 2’05.710 15 1.772 0.004

19 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.328 11 2’09.353 15 1.849 0.077

20 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.654 4 2’11.433 9 2.175 0.326

21 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.704 16 2’10.592 16 2.225 0.050

22 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 2’01.831 9 2’12.878 13 2.352 0.127

23 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.831 4 2’10.392 16 2.352

24 45 T.NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.866 12 2’10.639 14 3.387 1.035

11.03 La classifica delle FP2 condizionate dalla pioggia. L’asfalto si è asciugato nel finale, ma non abbastanza da consentire di migliorare i tempi delle FP1:

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’05.710 15 15 323.3

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’06.610 17 17 0.900 0.900 323.3

3 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’06.896 11 11 1.186 0.286 319.5

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’07.553 14 14 1.843 0.657 329.2

5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’08.589 17 18 2.879 1.036 307.6

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’09.353 15 15 3.643 0.764 310.3

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’09.390 14 17 3.680 0.037 314.8

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’09.749 13 15 4.039 0.359 314.8

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’09.753 18 18 4.043 0.004 317.6

10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’09.825 15 15 4.115 0.072 308.5

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’09.898 12 15 4.188 0.073 316.7

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’09.960 15 15 4.250 0.062 310.3

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’09.992 18 18 4.282 0.032 317.6

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’10.392 16 16 4.682 0.400 300.8

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’10.411 12 14 4.701 0.019 318.5

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’10.485 14 15 4.775 0.074 313.9

17 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2’10.572 13 16 4.862 0.087 313.9

18 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’10.592 16 16 4.882 0.020 301.6

19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’10.604 11 13 4.894 0.012 317.6

20 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’10.639 14 14 4.929 0.035 311.2

21 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’11.433 9 11 5.723 0.794 309.4

22 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’11.568 13 13 5.858 0.135 303.3



Not qualified (Out 105%) 2’11.995

44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’12.414 8 10 6.704 0.846 296.7

40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’12.878 13 15 7.168 0.464 304.2

11.02 A questo punto tutto sarà rimandato alla FP3 di domattina. Se la pioggia sarà ancora protagonista, Bagnaia sarà costretto a passare dalla Q1, in caso contrario potrà tentare il time attack non fatto nella FP1 e rimettersi nella top10.

11.01 I tempi di riferimento rimangono quelli della FP1 con Bagnaia fuori dalla top10…

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 18 330.2

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 17 0.097 0.097 333.3

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.623 14 15 0.144 0.047 330.2

4 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.875 15 15 0.396 0.252 332.3

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.951 15 16 0.472 0.076 331.2

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.966 15 17 0.487 0.015 329.2

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.543 7 18 1.064 0.577 330.2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.552 14 15 1.073 0.009 329.2

9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.733 10 14 1.254 0.181 329.2

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.767 8 13 1.288 0.034 329.2

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.770 15 15 1.291 0.003 334.3

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.771 6 17 1.292 0.001 326.2

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.015 16 16 1.536 0.244 328.2

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.034 14 15 1.555 0.019 333.3

15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’01.048 8 16 1.569 0.014 330.2

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.200 4 15 1.721 0.152 332.3

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.247 5 17 1.768 0.047 327.2

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.251 6 16 1.772 0.004 328.2

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.328 11 16 1.849 0.077 329.2

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.654 4 5 2.175 0.326 324.3

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.704 16 17 2.225 0.050 323.3

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.831 9 10 2.352 0.127 324.3

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.831 4 16 2.352 325.3

24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.866 12 17 3.387 1.035 328.2

10.59 RIEPILOGO TEMPI FP2

1 35 C. CRUTCHLOW 2:05.710 2 63 F. BAGNAIA +0.900 3 73 A. MARQUEZ +1.186 4 43 J. MILLER +1.843 5 5 J. ZARCO +2.879 6 12 M. VIÑALES +3.643 7 21 F. MORBIDELLI +3.680 8 36 J. MIR +4.039 9 20 F. QUARTARARO +4.043 10 88 M. OLIVEIRA +4.188

10.57 Quartararo chiude nono a 4.043, Morbidelli settimo a 3.680. Bagnaia ancora 11° nella combinata

10.57 Miller secondo a 657 millesimi, Crutchlow di nuovo al comando in 2:05.710 con 9 decimi su Bagnaia secondo!

10.56 Tutti i piloti sono sotto il record, sia con le slick, sia con le gomme da bagnato. Alex Marquez vola in 2:06.896

10.55 BANDIERA A SCACCHI!!!!!! SI CHIUDE LA FP2!! Andiamo a vedere gli ultimissimi crono!!!!!

10.54 Bagnaia si lancia, arriva al T1 con 587 millesimi di ritardo, ha bisogno ancora di un giro per forzare davvero, ma Alex Marquez, a sua volta con le slick, sta già facendo segnare tempi interessanti

10.53 Mir sale al secondo posto a 359 millesimi da Morbidelli mentre Bagnaia e Miller cercano il tentativo finale con le gomme slick. Vedremo se Pecco sarà in grado di completare un giro lanciato vero e proprio

10.52 Attenzione! Bagnaia ha montato le gomme slick!! Pecco cerca l’azzardo finale!!!

10.51 Morbidelli volaaaaaaaa!! 2:09.390 chiude con 1.021 su Marquez, ma ora è Quartararo secondo a 839. superato da Oliveira a 508

10.50 Migliorano tutti! Record in ogni settore, vedremo come si concluderà la sessione!

10.49 Vola Quartararo! Il campione del mondo fa segnare il record in ogni settore e chiude in 2:10.524 terzo a 49 millesimi, Bagnaia risponde con 379 millesimi di record al T2, poi sbaglia nel T3 e molla la presa

10.48 Ora è Oliveira a dettare il passo in 2:10.475 con 1 centesimo su Crutchlow e 189 millesimi su Bagnaia

10.47 Le condizioni della pista migliorano giro dopo giro e i piloti iniziano a spingere davvero al massimo con le gomme intermedie. Crutchlow si porta al comando in 2:10.485 con 322 millesimi su Zarco e 534 su Vinales.

10.46 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 5 J. ZARCO 2:10.807 2 20 F. QUARTARARO +0.424 3 63 F. BAGNAIA +0.721 4 35 C. CRUTCHLOW +0.792 5 21 F. MORBIDELLI +0.927 6 43 J. MILLER +0.963 7 12 M. VIÑALES +1.375 8 72 M. BEZZECCHI +1.463 9 44 P. ESPARGARO +1.607 10 89 J. MARTIN +1.890

10.45 Ora è Quartararo a issarsi al secondo posto a 424 millesimi da Zarco, poi Bagnaia, Crutchlow e Morbidelli a 927 millesimi

10.44 Zarco migliora ancora in ogni settore e chiude in 2:10.807 poi Bagnaia a 721 millesimi

10.42 Quartararo migliora ancora in 2:12.732, mentre la pista continua ad asciugarsi. Ormai siamo nella fasi conclusive della sessione. L’azzardo delle slick tale sarebbe, ma sarà davvero questione di minuti…

10.41 Johann Zarco arriva con 366 millesimi di vantaggio al T3 e vola in 2:11.259 con 475 su Morbidelli e 1.155 su Pol Espargarò

10.40 Bezzecchi scende a 2:13.346 in settima posizione, mentre Zarco fa segnare i record nel T1 e T2.

10.39 Quartararo migliora in 2:13.365, Bagnaia fa segnare i suoi migliori parziali e chiude in 2:13.159 quarto a 1.425

10.38 Vola Franky!! Morbidelli si porta a 2:11.734 e precede Zarco per 361 millesimi, poi Mir a 1.409

10.37 Bagnaia migliora in 2:14.088 ma scivola in ottava posizione, dato che Vinales è ora quarto a 1.226 davanti a Quartararo e Bezzecchi.

10.36 Quartararo si porta in quarta posizione a 1.680, mentre Morbidelli si lancia di nuovo e vola con oltre 2 decimi di margine tra T1 e T2.

10.35 Johann Zarco piazza il record in ogni settore, lascia qualcosa nel T3, quindi chiude in 2:12.095 primo con 354 millesimi su Morbidelli

10.34 Bagnaia completa un altro giro e fa segnare 2:14.486, sesto a 2.037.

10.33 Morbidelli migliora ancora e scende a 2:12.449 con 694 millesimi su Joan Mir e 1.267 su Zarco

10.32 Aleix Espargarò chiude all’11° posto a 2.213 da Morbidelli, Rins è terzo a 1.015

10.30 Tornano in azione Bagnaia e Aleix Espargarò, mentre Zarco si rilancia e migliora nel T2.

10.29 Risponde Morbidelli con il record nel T2, poi errore nel T3 con il pilota romano che esce di pista in curva 9 e finisce nella ghiaia. Rimane in piedi e torna sul tracciato.

10.28 Zarco si avvicina alla vetta. Il francese chiude in 2:13.753 ed p secondo a 527 millesimi da Morbidelli

10.27 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 21 F. MORBIDELLI 2:13.226 2 5 J. ZARCO +0.527 3 72 M. BEZZECCHI +1.222 4 89 J. MARTIN +1.459 5 73 A. MARQUEZ +1.545 6 88 M. OLIVEIRA +1.712 7 43 J. MILLER +1.950 8 12 M. VIÑALES +2.052 9 33 B. BINDER +2.222 10 93 M. MARQUEZ +2.366

10.26 La pista si sta asciugando. In alcuni punti si notano tracce di asciutto che fanno ben sperare. I piloti infatti tornano ai box, ormai le gomme da bagnato sono eccesive…

10.25 Quartararo rimane in 15a posizione con il tempo di 2:15.954 a 2.728 dalla vetta. Il francese poi commette un errore e abortisce il giro successivo

10.24 Johann Zarco chiude un buon giro ed è secondo in 2:14.290 a 1.064 da Morbidelli che, a quanto pare, sta davvero dominando la scena in queste condizioni

10.23 Marco Bezzecchi migliora e chiude in 2:14.448 ed è secondo a 1.222 dalla vetta. Spinge anche Miller, sesto a 1.950

10.22 Bagnaia intanto torna ai box dopo un primo run interlocutorio. Morbidelli è sempre al comando ma ora nessuno sta facendo segnare tempi di rilievo

10.21 La pista è bagnata ma non a livelli clamorosi. Il sole sta sempre più dominando la scena. Mancano oltre 30 minuti. Pensare alle gomme slick è complicato, ma Bagnaia spera…

10.20 Quartararo si porta in ottava posizione a 2.921 dalla vetta, con Morbidelli che migliora ancora e scende a 2:13.226

10.19 Bezzecchi si conferma in quarta posizione a 1.295, poi Oliveira, Vinales e Marc Marquez. Bagnaia 13° a 3.033

10.18 Morbidelli migliora in ogni settore e chiude in 2:13.572 mettendo 1.113 su Jorge Martin

10.17 Bagnaia chiude un primo giro a 3.817 da Morbidelli, Quartararo si ferma a 2.058

10.16 Alex Marquez si mette in seconda posizione a 747 millesimi, poi Bezzecchi a 880

10.15 Il primo tempo della FP2 porta la firma di Morbidelli in 2:15.423

10.13 I piloti sono già impegnati nel primo giro lanciato della FP2, andremo a vedere quali saranno i tempi di riferimento con gomme da bagnato

10.12 Alla spicciolata tutti i protagonisti della classe regina sono entrati in azione, ora si fa davvero sul serio su una Sepang bagnata!

10.11 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 45 minuti della sessione pomeridiana

10.10 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI MALESIA DELLA MOTOGP!!!!

10.08 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto a Sepang!!

10.06 Dopo la ormai celebre scivolata del Sachsenring in occasione del Gran Premio di Germania di giugno, “Pecco” ha inanellato una serie di risultati eccezionali, piazzando un parziale di 152 punti contro gli appena 47 del francese, che ora si torva ad inseguire. Bagnaia, infatti, ha preso la vetta della classifica generale con 233 punti e 14 lunghezze di margine sul portacolori del team Yamaha Factory.

10.03 Il sole inizia a fare davvero capolino tra le nuvole. Bagnaia, 11° al momento, spera che la pista si possa asciugare per piazzare un time attack negli ultimissimi minuti della sessione, confidando in una traccia pulita

10.00 Siamo a 10 minuti dal via della FP2, i piloti lavoreranno in assetto da bagnato, una condizione che potrebbe riproporsi sia domani, sia domenica in gara. Una occasione importante per trovare il giusto feeling su una pista sulla quale non si corre dal 2019…

9.55 Le temperature sono alte (30° l’atmosfera e 33° sull’asfalto). La pista si sta asciugando, ma pensare alle gomme slick appare ancora utopistico, anche perchè in alcuni punti rimangono alcuni rivoli d’acqua longitudinali

9.50 Notizia ufficiale: la FP2 della MotoGP prenderà il via alle ore 10.10 italiane, le ore 16.10 locali.

9.45 Riproponiamo I TEMPI DELLA FP1 DI QUESTA MATTINA

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 18 330.2

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 17 0.097 0.097 333.3

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.623 14 15 0.144 0.047 330.2

4 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.875 15 15 0.396 0.252 332.3

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.951 15 16 0.472 0.076 331.2

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.966 15 17 0.487 0.015 329.2

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.543 7 18 1.064 0.577 330.2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.552 14 15 1.073 0.009 329.2

9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.733 10 14 1.254 0.181 329.2

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.767 8 13 1.288 0.034 329.2

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.770 15 15 1.291 0.003 334.3

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.771 6 17 1.292 0.001 326.2

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.015 16 16 1.536 0.244 328.2

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.034 14 15 1.555 0.019 333.3

15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’01.048 8 16 1.569 0.014 330.2

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.200 4 15 1.721 0.152 332.3

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.247 5 17 1.768 0.047 327.2

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.251 6 16 1.772 0.004 328.2

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.328 11 16 1.849 0.077 329.2

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.654 4 5 2.175 0.326 324.3

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.704 16 17 2.225 0.050 323.3

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.831 9 10 2.352 0.127 324.3

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.831 4 16 2.352 325.3

24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.866 12 17 3.387 1.035 328.2

9.41 Tornando alle parole dei piloti, ecco quelle di Enea Bastianini: “Quando ho provato la GP21 nei test pre-stagionali qui in Malesia ero davvero entusiasta, perché la moto era davvero forte. Le condizioni sono molto difficili, anche fisicamente, ed il GP sarà molto duro ma sono pronto a combattere con gli altri piloti. Sarà più complesso rispetto ai test perché anche gli altri ducatisti hanno fatto un grande step con la GP22 dopo qualche gara. Il mio risultato domenica dipenderà anche da questo, ma siamo pronti per chiudere la stagione nel migliore dei modi”.

9.38 Nel frattempo una notizia dalla pista. Pol Espargarò è stato penalizzato di 3 posizioni per guida irresponsabile.

9.35 Riparte ora la FP2 della Moto2, per cui si completeranno i 22:19 minuti ancora da disputare. A seguire toccherà alla MotoGP. Condizioni finalmente accettabili, ma pista che sarà bagnata per tutta la sessione

9.30 Proseguono i giri della vettura della direzione gara in pista. Si stanno pulendo i rivoli d’acqua rimasti. Nel frattempo la prima notizia ufficiale. Tra 5 minuti ripartirà la FP2 della Moto2.

9.25 Per quanto si può vedere, la pista presenta diversi rivoli di acqua che formano pozze pericolose. Per fortuna la pioggia ormai è leggera e si potrebbe finalmente tornare in azione…

9.20 Ancora in pista la vettura della direzione gara per controllare le condizioni della pista. In questo momento la pioggia ha rallentato e spunta anche qualche timido raggio di sole. C’è una speranza?

9.17 Chi, invece, sembra non credere più al sogno iridato è Aleix Espargarò: “Siamo molto cresciuti rispetto agli anni passati, la nostra è una moto consistente che sa andare veloce dappertutto, credo accadrà anche in Malesia. Il nostro problema nel 2022 ha riguardato, per lo più, la messa a punto per i pochi dati a disposizione. E’ un qualcosa da cui si può imparare per il futuro e sicuramente lo faremo. Ci sono stati dei problemi tecnici negli ultimi GP e dobbiamo crescere come team se vogliamo vincere l’iride. Negli ultimi 4-5 appuntamenti siamo stati troppo lenti nell’adattarci alle circostanze, non essendo a livello soprattutto di Ducati“,

9.14 Fabio Quartararo, invece, vuole ribadire a tutti che non ha la minima intenzione di mollare la presa sul titolo! “Sono reduce da una gara a Phillip Island che mi è piaciuta davvero poco. Ora sono in una posizione nella quale, sostanzialmente, non devo pensare che a dare tutto e spingermi sempre al limite con una mentalità diversa. So che non ho più nulla da perdere, quindi mi approccerò alla gara dando sempre tutto, sin da subito, per trovare i giusti cambiamenti per un set-up ottimale. Dovremo provarle tutte anche in aree mai pensate prima”.

9.11 Dato che in pista gira solo la vettura della direzione gara, e non giungono notizie su quel che sarà, torniamo a ieri, alle dichiarazioni dei piloti pre-weekend di Sepang. Iniziamo con Pecco Bagnaia: “Per adesso sono molto calmo e sto trascorrendo queste ore serenamente con fidanzata e famiglia. So che il nostro potenziale è alto, ma dobbiamo continuare a lavorare nella giusta maniera, come abbiamo sempre fatto. So che possiamo avere chance importanti qui a Sepang, ma molto dipenderà anche dal meteo. Sabato e domenica il rischio pioggia sarà elevato, per cui dovremo fare attenzione a tante cose. Sinceramente spero che la gara sarà sull’asciutto. La moto va alla grande, se ripenso ai test di inizio anno i miglioramenti sono enormi. All’epoca proprio non andavamo poi, un passo alla volta, siamo arrivati a questo punto. Il miglioramento più grande si è concretizzato tra Jerez e Portimao, dopodiché abbiamo solo dovuto aggiustare alcuni dettagli, ma ormai le basi erano solide. Il resto l’ho messo io, cambiando il mio approccio al weekend”.

9.08 Torna in pista la vettura della direzione gara. Condizioni davvero impossibili al momento. Pista completamente allagata e pioggia che prosegue imperterrita. Si girerà nel pomeriggio malese?

9.05 In attesa di qualche notizia ufficiale, riproponiamo LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 2022

1 BAGNAIA Francesco ITA 233

2 QUARTARARO Fabio FRA 219

3 ESPARGARO Aleix SPA 206

4 BASTIANINI Enea ITA 191

5 MILLER Jack AUS 179

6 BINDER Brad RSA 160

7 ZARCO Johann FRA 159

8 RINS Alex SPA 137

9 MARTIN Jorge SPA 136

10 OLIVEIRA Miguel POR 135

11 VIÑALES Maverick SPA 122

12 MARINI Luca ITA 111 122

13 MARQUEZ Marc SPA 104

14 BEZZECCHI Marco ITA 93

9.01 Al momento tutto tace sul fronte direzione gara. La pioggia non accenna a diminuire e rimangono ancora 22 minuti da disputare nella FP2 della Moto2. La MotoGP attende…

8.58 Il portacolori del team Ducati Factory non ha voluto provare il time attack nella FP1 e si è fermato a 3 soli millesimi dalla top10. Fabio Quartararo, invece, è settimo e, al momento, in una situazione di tranquillità

8.55 La pioggia continua in maniera battente. La FP2, quando potrà iniziare, sarà sul bagnato. In questo modo Francesco Bagnaia è davvero sul filo del rasoio. Se, infatti, anche la FP3 di domattina sarà sul bagnato. Sarà costretto a partire dalla Q1 in qualifica dato che si trova in 11a posizione nella classifica dei tempi

8.52 In attesa di notizie ufficiali, I TEMPI DELLA FP1 DI QUESTA MATTINA

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 18 330.2

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 17 0.097 0.097 333.3

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.623 14 15 0.144 0.047 330.2

4 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.875 15 15 0.396 0.252 332.3

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.951 15 16 0.472 0.076 331.2

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.966 15 17 0.487 0.015 329.2

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.543 7 18 1.064 0.577 330.2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.552 14 15 1.073 0.009 329.2

9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.733 10 14 1.254 0.181 329.2

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.767 8 13 1.288 0.034 329.2

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.770 15 15 1.291 0.003 334.3

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.771 6 17 1.292 0.001 326.2

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.015 16 16 1.536 0.244 328.2

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.034 14 15 1.555 0.019 333.3

15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’01.048 8 16 1.569 0.014 330.2

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.200 4 15 1.721 0.152 332.3

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.247 5 17 1.768 0.047 327.2

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.251 6 16 1.772 0.004 328.2

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.328 11 16 1.849 0.077 329.2

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.654 4 5 2.175 0.326 324.3

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.704 16 17 2.225 0.050 323.3

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.831 9 10 2.352 0.127 324.3

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.831 4 16 2.352 325.3

24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.866 12 17 3.387 1.035 328.2

8.49 Le condizioni attuali sul tracciato di Sepang…



8.46 Sulla pista malese le condizioni sono davvero paurose. Visibilità nulla e pioggia torrenziale. Vedremo le decisioni della direzione gara, per capire intanto se saranno disputati gli ultimi 22 minuti della FP2 della Moto2…

8.43 La situazione al momento a Sepang è disastrosa a livello meteo. La pioggia cade in maniera torrenziale, tanto che la FP2 della Moto2 è stata sospesa. Si annuncia un turno bagnato anche per la MotoGP, sarà da capire tra quanto potrà partire la sessione…

8.40 Tutto è pronto per i secondi 45 minuti di lavoro in pista di oggi. Andremo a definire in maniera più accurata la top10 e, soprattutto, capiremo qualcosa di più preciso sui valori in pista.

8.35 Buongiorno e bentornati a Sepang, tra 30 minuti esatti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del GP di Malesia

LA CRONACA DELLE FP1 A SEPANG

5.50 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento alle 9.05 per la seconda sessione di libere della MotoGP, turno che seguirà come sempre l’attività in pista della Moto3 e della Moto2. Un saluto a tutti!

5.47 Ottimo inizio, invece, per Binder e Marc Marquez, mentre dobbiamo scendere al settimo posto per trovare Quartararo. Il #20 di Yamaha è stato molto veloce sin da subito, pronto per confermarsi anche nella FP2 che scatteranno alle 9.05 (orario italiano).

5.45 Bagnaia resta soddisfatto in ogni caso della giornata nonostante l’undicesimo tempo assoluto. Il #63 di Ducati ha deciso di non mettere le gomme nuove per un tentativo finale, pronto per recuperare posizioni nel pomeriggio.

5.42 Sessione molto interessante in quel di Sepang. Molti protagonisti hanno deciso di effettuare un giro veloce nel finale per evitare il rischio di trovare la pioggia nella FP2 e nella FP3.

5.40 La classifica al termine della FP1:

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 18 330.2

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 17 0.097 0.097 333.3

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’59.623 14 15 0.144 0.047 330.2

4 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’59.875 15 15 0.396 0.252 332.3

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.951 15 16 0.472 0.076 331.2

6 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.966 15 17 0.487 0.015 329.2

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.543 7 18 1.064 0.577 330.2

8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.552 14 15 1.073 0.009 329.2

9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.733 10 14 1.254 0.181 329.2

10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’00.767 8 13 1.288 0.034 329.2

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.770 15 15 1.291 0.003 334.3

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.771 6 17 1.292 0.001 326.2

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’01.015 16 16 1.536 0.244 328.2

14 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.034 14 15 1.555 0.019 333.3

15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’01.048 8 16 1.569 0.014 330.2

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’01.200 4 15 1.721 0.152 332.3

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.247 5 17 1.768 0.047 327.2

18 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.251 6 16 1.772 0.004 328.2

19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.328 11 16 1.849 0.077 329.2

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.654 4 5 2.175 0.326 324.3

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.704 16 17 2.225 0.050 323.3

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 2’01.831 9 10 2.352 0.127 324.3

23 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 2’01.831 4 16 2.352 325.3

24 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’02.866 12 17 3.387 1.035 328.2

5.37 Brad Binder! 1.59.479 è il riferimento del sudafricano, il migliore al termine della FP1 nell’ultimo giro veloce. Marquez, Bastianini e Mir concludono nell’ordine davanti a Martin e Rins. Fuori dalla Top10 Bagnaia che non ha montato una gomma nuova nel finale.

5.35 Ultimi secondi della FP1, tra poco la bandiera a scacchi.

5.34 Martin si conferma, ma deve arrendersi a Marquez che firma il riferimento di 1.59.623. Honda sale al top, ma attenzione agli ultimi secondi.

5.33 Martin detta il ritmo su Quartararo. 2.00.105 è il nuovo riscontro record.

5.33 I vari centauri tornano ad accendere i motori in quel di Sepang. Attendiamo gli ultimi riferimenti della FP1 del GP di Sepang.

5.30 Tutto è tranquillo nel box di Ducati. Bagnaia si ritrova per la prima volta in vetta alla classifica generale oltre ad avere per la concreta chance di vincere il titolo con una competizione d’anticipo.

5.27 Pochi piloti sono attualmente presenti sul tracciato. Attendiamo gli ultimi minuti d’azione con Quartararo che è sempre leader con il crono di 2.00.5.

5.25 I meccanici stanno lavorando sulla moto di A. Espargarò. Lo spagnolo è fermo ai box e molto probabilmente non potrà tornare in pista dopo una scivolata nel secondo settore del tracciato.

5.22 Inizia un nuovo stint per tutti i protagonisti. Bagnaia non sta spingendo come i rivali, nono posto al momento per il piemontese davanti a Zarco ed a Martin.

5.20 Caduta per Darryn Binder, non ci sono conseguenze per il sudafricano di Yamaha. Primo anno non semplice per il fratello di Brad Binder, portacolori di KTM.

5.18 Quarto tempo per Marco Bezzecchi. Il romagnolo del VR46 insegue M. Marquez, Bastianini e Quartararo che mantiene la leadership in 2.00.543.

5.15 Ancora problemi per A. Espargarò. Il #41 di Aprilia è destinato a tornare in pit lane dopo un brevissimo stint.

5.13 La classifica aggornata:

1 20 F. QUARTARARO 2:00.543 2 23 E. BASTIANINI +0.160 3 93 M. MARQUEZ +0.166 4 21 F. MORBIDELLI +0.228 5 36 J. MIR +0.299 6 63 F. BAGNAIA +0.418 7 72 M. BEZZECCHI +0.484 8 5 J. ZARCO +0.505 9 89 J. MARTIN +0.571 10 43 J. MILLER +0.624

5.10 Aleix Espargarò continua la sua attività con la seconda moto a disposizione. Non ci sono conseguenze per il catalano che cercherà di tornare al successo.

5.09 Discreta velocità di punta per Quartararo nei due rettilinei di Sepang. Dato interessante per il transalpino che potrebbe aver sfruttato la scia di un rivale. I tecnici di Yamaha provano a limitare i danni contro le Ducati, decisamente superiori nell’ultimo segmento e sul dritto principale.

5.07 Si migliora Quartararo in 2.00.543. Il francese precede al momento Bastianini, Marquez, Morbidelli, Mir e Bagnaia.

5.05 Difficoltà per Aprilia. Segnaliamo infatti una caduta per A. Espargarò nel secondo segmento della pista. Non ci sono conseguenze per il catalano che resta ancora matematicamente in lotta per il titolo piloti contro Bagnaia e Quartararo.

5.03 Il sole splende in quel di Sepang, la pioggia resta in ogni caso all’orizzonte per i prossimi giorni. Non ci sono informazioni in merito anche se non sarebbe una novità vedere una competizione bagnata in quel di Kuala Lumpur.

5.01 I primi riferimenti del GP della Malesia, la graduatoria è destinata a cambiare nei prossimi minuti:

1 20 F. QUARTARARO 2:00.579 2 93 M. MARQUEZ +0.130 3 23 E. BASTIANINI +0.370 4 89 J. MARTIN +0.535 5 43 J. MILLER +0.588 6 5 J. ZARCO +0.605 7 21 F. MORBIDELLI +0.616 8 44 P. ESPARGARO +0.621 9 36 J. MIR +0.637 10 35 C. CRUTCHLOW +0.781

4.59 Inizia male il week-end per Marco Bezzecchi. Caduta per il romagnolo, fortunatamente senza conseguenze. Ricordiamo che il portacolori di VR46 (Ducati) è ufficialmente rookie of the year, riconoscimento più che mai meritato.

4.57 Sanzione per Alex Marquez questo week-end. Lo spagnolo di Honda (LCR) dovrà scontare un Long Lap Penalty dopo aver colpito nel GP d’Australia il rivale Jack Miller nella curva 4, intitolata da settimana scorsa al nativo di Townsville.

4.55 Tutti in pista sin da subito, attendiamo i primi riferimenti cronometrici in quel di Sepang, una delle piste più impegnative dell’intero campionato.

4.53 Tetsuta Nagashima sarà nuovamente presente in sella alla seconda Honda di Lucio Cecchinello. Il nipponico rimpiazza Takaaki Nakagami, out per infortunio. Non ci sono informazioni in merito ad un ipotetico rientro del compagno di box di Alex Marquez per la finale di Valencia (Spagna) durante il primo week-end di novembre.

4.50 Ci siamo! Inizia ufficialmente il Gran Premio della Malesia per quanto riguarda il Motomondiale 2022. Attendiamo i primi riferimenti del fine settimana.

4.48 Di seguito il risultato dell’ultimo evento disputato in Australia:

25 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’50.654 176.4

2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 40’50.840 176.4 0.186

3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’50.878 176.4 0.224

4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’51.188 176.3 0.534

5 11 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’51.211 176.3 0.557

6 10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40’51.342 176.3 0.688

7 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’51.538 176.3 0.884

8 8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40’53.795 176.1 3.141

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40’55.202 176.0 4.548

10 6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’56.594 175.9 5.940

11 5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 41’01.702 175.6 11.048

12 4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’04.260 175.4 13.606

13 3 35 Cal CRUTCHLOW GBR WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 41’04.544 175.4 13.890

14 2 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 41’05.180 175.3 14.526

15 1 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 41’10.124 175.0 19.470

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 41’11.299 174.9 20.645

17 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 41’12.821 174.8 22.167

18 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 41’14.143 174.7 23.489

19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41’30.272 173.6 39.618

20 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’30.287 173.6 39.633

4.45 Bagnaia ha colto il terzo posto in Oceania chiudendo alle spalle di Marc Marquez (Honda) ed Alex Rins (Suzuki), spagnolo che è tornato al successo dopo una lunga assenza. Tutti i marchi presenti nel Motomondiale 2022 hanno colto almeno un successo, una missione che per ora non è ancora riuscita ad Honda.

4.43 Ci sarà da divertirsi in quel di Sepang, tracciato che torna nei programmi del Motomondiale dopo due anni d’assenza. L’emergenza sanitaria ha infatti sottratto uno degli impianti più noti da tutti i protagonisti che si apprestano per l’ultimo evento prima di tornare nel ‘Vecchio Continente’.

4.40 L’impianto permanente di Sepang, disegnato dal tedesco Hermann Tilke, è stato aperto nel 1999, il disegno non è di fatto mai cambiato. Il percorso si articola in 5.543 km, intervallati in 14 interessanti pieghe. La seconda parte è sicuramente la più tecnica, una serie di curve che permettono una differente interpretazione.

4.36 Il tracciato torna ad accogliere un evento internazionale dopo aver visto i test pre-stagionali del Motomondiale e la tappa inaugurale del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS 2022. Ricordiamo che da qualche stagione a questa parte, invece, la pista malese non è più presente nel calendario del Mondiale di F1.

4.33 Il tracciato che sorge a Kuala Lumpur dovrebbe favorire le Ducati. I due rettilinei principali sono un feudo per la compagine di Borgo Panigale che anche in Australia ha dato spettacolo contro i diretti rivali.

4.30 La classifica del Mondiale alla vigilia della tappa in Malesia:

1 BAGNAIA Francesco ITA 233 – 1 11 11 8 25 – 25 – – 25 25 25 25 20 – 16 16

2 QUARTARARO Fabio FRA 219 14 14 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 – 8 20 11 – 80 –

3 ESPARGARO Aleix SPA 206 27 13 13 7 25 5 16 16 16 16 11 13 13 7 10 10 16 05 7

4 BASTIANINI Enea ITA 191 42 15 25 5 6 25 – 8 25 – – 6 5 13 – 20 25 7 10 11

5 MILLER Jack AUS 179 54 12 – 13 2 16 – 11 20 1 2 16 10 16 16 0 11 25 20 –

6 BINDER Brad RSA 160 73 19 20 8 10 4 – 6 8 9 8 9 11 5 9 8 13 20 6 6

7 ZARCO Johann FRA 159 74 1 8 16 – 7 20 – 11 13 16 20 3 – 11 – 8 5 13 8

8 RINS Alex SPA 137 96 22 9 11 16 20 13 0 – – – – 6 9 8 9 7 – 4 25

9 MARTIN Jorge SPA 136 97 1 – – 20 8 – 0 – 3 20 10 9 11 6 7 10 16 7 9

10 OLIVEIRA Miguel POR 135 98 1 – 25 3 0 11 4 – 7 7 7 7 10 4 5 5 11 25 4

11VIÑALES Maverick SPA 122 111 13 4 0 9 6 6 2 6 4 9 – 16 20 3 16 3 99 0

12 MARINI Luca ITA 111 122 11 3 2 5 0 4 0 7 10 10 11 0 4 13 13 9 10 0 10

13 MARQUEZ Marc SPA 104 129 7 11 – – 10 10 13 10 6 – – – – – – – 13 11 20

14 BEZZECCHI Marco ITA 93 140 11 – 0 7 – 1 7 4 11 – 5 20 6 7 0 6 6 0 13

15 MIR Joan SPA 77 156 16 10 10 13 13 – 10 – – 13 – 8 – – – – — 0

16 ESPARGARO Pol SPA 54 179 23 16 4 – 3 7 5 5 – 0 – – 2 0 – 1 42 5

17 MARQUEZ Alex SPA 50 183 4 -3 1 – 9 3 2 2 6 – 1 0 2 6 4 38 –

18 NAKAGAMI Takaaki JPN 46 187 4 60 4 2 0 9 9 8 – – 4 3 – 1 – 0- –

19 MORBIDELLI Franco ITA 31 202 15 59 – 0 3 1 1 0 3 3 – 1 – – 0 23 –

20 DI GIANNANTONIO Fabio ITA 23 210 8 00 – 0 – 0 3 5 – 8 2 0 5 0 0 00 0

4.26 Phillip Island ha lasciato un buon ricordo alla Ducati che con Francesco Bagnaia ha tutte le carte in regola per laurearsi matematicamente campione del mondo. Il piemontese di Ducati vanta attualmente 14 punti di scarto su Fabio Quartararo (Yamaha), in difficoltà negli ultimi round.

4.23 Si sono già tenuti i turni riservati alla Moto2 ed alla Moto3. Quest’ultima è attualmente l’unica realtà che ha già eletto il proprio campione del mondo in occasione del GP d’Australia

4.20 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultimo impegno del Mondiale 2022. Tra poco scenderà in pista la MotoGP

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP Malesia – Bagnaia campione se…le possibili combinazioni

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sulla pista di Sepang i piloti e i team lavoreranno alacremente in cerca della messa a punto ideale in vista delle qualifiche del sabato e della gara domenicale.

Tiene banco, come al solito, la sfida tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Dopo l’appuntamento in Australia, Pecco ha effettuato il sorpasso sul francese e comanda la classifica generale con 14 punti di vantaggio sul transalpino. Una seconda parte di stagione straordinaria quella del piemontese della Ducati, costellata da quattro vittorie e sette podi.

Per Quartararo la necessità di reagire, sperando che la Yamaha gli dia una mano, aspetto assai deficitario nelle ultime apparizioni. Fabio, infatti, si è trovato in netta inferiorità tecnica e numerica, al cospetto del “battaglione” di Borgo Panigale, senza dimenticare un’Aprilia super consistente con Aleix Espargaró e una Honda che con Marc Marquez sta tornando.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2022 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 04.50 italiane, mentre la seconda sessione inizierà dalle 09.05 (italiane). Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press