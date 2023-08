Football americano, l’Italia sfida la Gran Bretagna per centrare la qualificazione agli Europei 2023

Mancano poche ore e l’attesa cresce sempre di più in vista dell’attesissimo match tra Italia e Gran Bretagna valevole per le qualificazioni ai Campionati Europei 2023 di football americano. La nostra nazionale, il cosiddetto “Blue Team” fresco di titolo continentale conquistato un anno fa a Malmö in finale proprio contro i padroni di casa della Svezia, cerca il pass per la manifestazione continentale, per iniziare il proprio cammino verso il secondo titolo consecutivo. I britannici, tuttavia, non saranno un rivale semplice, dato sono una compagine abituata a match di questo livello e che, nell’ultima edizione, è stata eliminata solamente per questioni legate al Covid-19.

Il bit match si disputerà domenica 30 ottobre nello scenario del Velodromo Vigorelli di Milano, ed il kick-off sarà fissato per le ore 15.00. Un incontro da “dentro o fuori”, senza usare tanti giri di parole. La formula verso la qualificazione ai Campionati Europei, infatti, sarà davvero particolare. Nel Girone degli azzurri, infatti, originariamente era presente anche la Russia che, come appare inevitabile, è stata depennata dalla lista degli incontri in programma.

A questo punto, quindi, l’Italia si gioca in casa in un unico match il pass verso i Campionati Europei. Un percorso che assume ulteriore importanza dopo la notizia di qualche giorno fa del nuovo rinvio dei Campionati Mondiali. L’IFAF ha, infatti, comunicato che l’edizione 2023 che si sarebbe dovuta disputare in Germania, è stato spostato in avanti di due anni, e dunque al 2025.

IL ROSTER DELL’ITALIA

1 DELLA VECCHIA GIUSEPPE UNICORNS SCHWABISH HALL CB

2 ZANARDI FLAVIO PANTHERS PARMA CB

3 CACCIALUPI GIOVANNI HOGS REGGIO EMILIA CB

4 FANNI MARCO GUELFI FIRENZE CB

5 PAGLICCI LORENZO SEAMEN MILANO CB

6 INSOM GIACOMO DUCKS LAZIO DL

7 CHIUSI LORENZO GUELFI FIRENZE DL

8 GROSSI GIANMARCO PANTHERS PARMA DL

9 VIVIANI ELIA PANTHERS PARMA DL

10 PEREGO SIMONE SEAMEN MILANO DL

11 TADDIA MARCO SEAMEN MILANO DL

12 BERNARDONI SIMONE VIPERS MODENA DL

13 KHAY KEVIN SEAMEN MILANO LB

14 FERRARI ALEX TYROL RAIDERS LB

15 CALBUCCI TIBERIO WARRIORS BOLOGNA LB

16 FONTI NICOLÒ SEAMEN MILANO LB

17 RINALDI DIEGO GUELFI FIRENZE LB

18 ABERA JOTE MICHIEL GUELFI FIRENZE LB

19 ERIOLDI ALEX PANTHERS PARMA LB

20 ADDUCI ALBERTO GUELFI OL

21 VERGANI ALESSANDRO UNICORNS SCHWABISH HALL OL

22 FANTI FRANCESCO VIPERS OL

23 CHIAPPINI STEFANO DOLPHINS OL

24 TODISCO DARIO RHINOS OL

25 GRILLO ANDREA DUCKS OL

26 BIANCHI MICHELE PANTHERS OL

27 LODOVICHI MATTEO GUELFI OL

28 ZARHADKA LUKE SEAMEN QB

29 ROSSI DAVIDE PANTHERS QB

30 BAIDAL JORDI DAEMONS QB

31 GENTILI MICHAEL RAIDERS RB

32 SAVOIA MANUEL MASTINI RB

33 GERBINO JARED LEE GUELFI RB

34 FONTI IVAN SEAMEN MILANO Rov

35 PRINCIPI NICOLAS SKORPIONS VARESE Rov

36 ROTELLI VALENTINO DOLPHINS ANCONA S

37 ROTELLI RAFFAELE DOLPHINS ANCONA S

38 MARCACCI MARTIN GUELFI FIRENZE S

39 SOTTURA CHRISTIAN SEAMEN MILANO S

40 FINADRI TOMMASO PANTHERS WR

41 POZZEBON TOMMASO DUCKS WR

42 BONI SIMONE RHINOS WR

43 IUDICONE ENNIO DUCKS WR

44 ZATTI DARIO PANTHERS WR

45 SECK TAMSIR N.Y. LIONS WR

46 LAMAMRA ISMAIL SEAMEN WR

47 BOUAH JORDAN VIENNA VIKINGS WR

48 BARBARO ALBERTO GUELFI FIRENZE K

Foto: Valerio Origo