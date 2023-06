Volley, dove giocheranno i campioni del mondo in Superlega. Romanò finalmente titolare a Piacenza

La serata dell’11 settembre 2022 è una di quelle che rimarrà per sempre scolpita nella memoria degli appassionati del volley ed in generale dello sport in Italia. Dopo 24 anni la Nazionale maschile è di nuovo sul tetto del mondo. Un risultato incredibile che è frutto della crescita esponenziale di un gruppo giovane e col potenziale di recitare un ruolo da protagonista in tutto il prossimo decennio.

Già dopo il successo dello scorso anno ai Campionati Europei, il tema principale nelle dichiarazioni dei giocatori e del CT Fefè De Giorgi è sempre stata la straordinarietà di questo gruppo. Un organico unito a livello umano prima ancora che sportivo, un gruppo con un’incredibile voglia di lavorare, crescere, lottare e vincere. Un organico che è anche evidentemente costituito da individualità forti ed importanti. Andiamo a scoprire dove giocheranno nelle prossime stagioni i protagonisti della cavalcata mondiale.

Partiamo dal capitano di questa Nazionale, nonché miglior palleggiatore ed MVP dei Campionati del Mondo. Simone Giannelli nella stagione 2022/23 difenderà i colori della Sir Safety Perugia, come avvenuto lo scorso anno. Gli umbri avranno a disposizione una squadra eccezionale, con cui tentare di raggiungere gli obiettivi che sono sfuggiti nel 2022: scudetto e Champions League. Con lui ci sarà anche il centrale Roberto Russo, tra i protagonisti della finale.

Come sempre molto nutrita la compagine azzurra nelle fila dell’Itas Trentino. In particolare, alla corte di Angelo Lorenzetti giocheranno i due schiacciatori azzurri Daniele Lavia ed Alessandro Michieletto, insieme al palleggiatore di riserva, Riccardo Sbertoli. I successi dei dolomitici, tanto quanto quelli della Nazionale, sono legati a doppio filo alle prestazione delle due giovani bande, ormai di diritto tra i migliori giocatori al mondo.

Tre saranno anche i Campioni del Mondo nella rosa della Gas Sales Piacenza, squadra che si propone come nuova forza del nostro campionato. Il più atteso sarà Yuri Romanò, opposto finalmente chiamato a ricoprire un ruolo da titolare dopo due esperienze azzurre estremamente convincenti. Saranno suoi compagni di squadra lo schiacciatore Francesco Recine ed il libero Leonardo Scanferla.

Anche nel roster dei Campioni d’Italia della Lube Citivanova figureranno tre dei campioni azzurri. Il libero Fabio Balaso ed il centrale Simone Anzani sono riconfermati nell’organico dei marchigiani, a cui è stato aggiunto lo schiacciatore Mattia Bottolo, chiamato a prendere la pesante eredità di Osmany Juantorena.

Gianluca Galassi sarà ancora al Vero Volley Monza, squadra con cui ha centrato il successo in coppa CEV nell’ultima stagione. Il giovane centrale Leandro Mosca vestirà invece la maglia della Withu Verona, mentre l’opposto Giulio Pinali andrà a rinforzare la rosa della neopromossa Emma Villas Siena.

Foto: Fivb