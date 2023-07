I migliori pound per pound dello sport italiano sono Tita-Banti: campioni olimpici, mondiali ed europei. Dominatori incontrastati

Dopo un fantastico quinquennio olimpico caratterizzato da tante medaglie importanti e culminato con lo storico trionfo a cinque cerchi di Tokyo 2021, Ruggero Tita e Caterina Banti hanno alzato ulteriormente l’asticella rendendosi protagonisti di una stagione 2022 davvero impressionante e difficilmente replicabile nel panorama della vela olimpica.

Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca, Semaine Olympique Française a Hyeres, Kieler Woche a Kiel, Campionati Europei Open ad Aarhus e Campionati Mondiali in Nuova Scozia (Canada). Questo è l’elenco delle regate vinte in ordine cronologico negli ultimi mesi dal fenomenale equipaggio azzurro, che si conferma così imbattuto da oltre due anni in campo internazionale.

L’ultima sconfitta risale infatti al Mondiale Nacra 17 disputato in Australia a febbraio 2020, subito prima della lunga pausa per la pandemia. A partire dalla Kieler Woche (settembre 2020) è poi cominciata una sequenza ad oggi ancora aperta di otto vittorie consecutive, tuttavia ciò che impressiona maggiormente è l‘imbarazzante superiorità messa in mostra da Tita-Banti nel 2022 rispetto al resto della concorrenza.

Tra tutte e cinque le competizioni disputate in stagione, gli azzurri si sono imposti in 47 regate su 70 arrivando nella top 3 in 58 casi. La coppia tricolore ha dunque vinto il 67,14% delle regate ufficiali completate, un dato clamoroso considerando la qualità della flotta dei Nacra 17.

Il timoniere trentino e la prodiera romana nel giro di 13 mesi hanno centrato una tripletta leggendaria e oggi detengono contemporaneamente il titolo europeo, mondiale e olimpico nel catamarano misto volante. Dopo aver riportato la vela italiana sul podio a cinque cerchi dopo 13 anni di attesa (l’oro mancava addirittura da Sydney 2000) e aver regalato al Bel Paese il primo oro della storia in un evento misto alle Olimpiadi, il duo nostrano si proietta a questo punto verso Parigi 2024 con il sogno di riconfermarsi.

Per quanto fatto in stagione, Tita-Banti sono i migliori velisti al mondo (questa volta il premio World Sailor of the Year non dovrebbe sfuggire) e con ogni probabilità anche i migliori pound per pound dell’intero panorama sportivo azzurro. Un dominio simile ed una superiorità di questa portata è infatti quasi impossibile da riscontrare su altri fronti (in una specialità olimpica) per uno o più atleti italiani.

Foto: Pagina FB FIV