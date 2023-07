Coppa Davis 2022: Berrettini e Musetti per i singolari di Italia-Croazia. Sinner a riposo

Com’era nell’aria, per quest’oggi saranno Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti a dare il via alle danze per quanto riguarda l’Italia nel primo match del girone di Coppa Davis 2022 di scena all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, appena fuori Bologna. Contro la Croazia, dunque, niente Jannik Sinner, arrivato ieri in terra felsinea e, a questo punto, destinato ad esordire venerdì.

Musetti sfiderà, nel confronto che apre la danze, Borna Gojo, spina nel fianco di molti nella Coppa Davis scorsa: a Torino riuscì a sconfiggere in un colpo solo sia Alexei Popyrin (Australia) che Lorenzo Sonego e, non pago, a Madrid il suo successo su Dusan Lajovic fu principale causa della vittoria croata sulla Serbia che regalò la finale.

Berrettini, a seguire, affronterà Borna Coric, per quella che è una prima volta assoluta tra i due, attualmente al numero 15 e 26 del mondo rispettivamente. Il croato, va ricordato, ha ripreso questo posto nella classifica ATP in virtù dell’inatteso successo al Masters 1000 di Cincinnati, ottenuto entrando in tabellone con il ranking protetto e dopo una corsa che ha sorpassato anche i suoi anni più belli finora.

Il doppio è quello classico: Simone Bolelli e Fabio Fognini, infatti, giocheranno con Nikola Mektic e Mate Pavic, ex numeri 1 del mondo che, però, da giugno non sono più riusciti a centrare alcuna finale sul circuito maggiore. Si tratta di due coppie ben collaudate, dalle quali è lecito attendersi parecchio spettacolo.

Foto: LaPresse