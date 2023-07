Boxe, Tyson Fury e Anthony Joshua si affronteranno! Super sfida dei massimi prima di Natale

Anthony Joshua affronterà Tyson Fury in uno dei match di boxe più attesi dell’ultimo decennio. Il rovente derby britannico andrà in scena il prossimo 3 dicembre, in sede da definire. Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi aveva annunciato il proprio ritiro dopo aver battuto Dillian Whyte lo scorso 23 aprile, ma invece ci ha ripensato e ha fronteggiato apertamente il connazionale. Oggi lo staff di Anthony Joshua ha ufficializzato di aver accettato il confronto. Manca soltanto la risposta definitiva di Fury, che arriverà a stretto giro e successivamente si penserà ai “dettagli”.

Il ribattezzato The Gipsy King conquistò la cintura WBC il 22 febbraio 2020 battendo Deontay Wilder, che sconfisse anche il 9 ottobre 2021 nella rivincita. Il Colosso di Manchester conquistò il titolo mondiale WBA, WBO, IBF, IBO nel 2015 battendo ladimir Klitschko, poi rimase fermo per tre anni a causa di una squalifica. Anthony Joshua è invece reduce dalle pesanti sconfitte contro l’ucraino Oleksandr Usyk, che gli strappò il titolo mondiale WBA, WBO, IBF, IBO il 25 settembre 2021 e poi difese le cinture il 20 agosto 2022.

Tyson Fury partirà con i favori del pronostico, Anthony Joshua cercherà il rilancio (un’altra sconfitta lo declasserebbe definitivamente). Il micidiale jab del e la velocità del 34enne incroceranno la voglia di rivalsa del 32enne. Fino a un anno fa si sperava che questo confronto mettesse in palio il titolo unificato della categoria regina, ma invece varrà soltanto per la WBC. Usyk dovrà seguire un altro cammino o attendere.

Foto: Lapresse