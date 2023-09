Ciclismo, Jonas Vingegaard: “Ho ripreso ad allenarmi, punto Il Lombardia”

Vincere il Tour de France è un’impresa straordinaria, ma lascia anche strascichi sia sul piano fisico e soprattutto mentale. Lo sa bene Jonas Vingegaard, assoluto protagonista dell’edizione appena trascorsa, che sta cercando ancora di recuperare dopo il trionfo in quel di Parigi.

Il danese non è ancora torna alle corse, bloccato ancora da una condizione non ottimale. Dopo il Tour de France, infatti, Vingegaard non è praticamente mai riuscito a staccare, rimanendo coinvolto nel calderone di eventi ed interviste che si sono venute a creare dopo il successo alla Grand Boucle.

In un’intervista al canale televisivo danese Tv 2, il corridore della Jumbo Visma ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rinunciare alla corsa di casa, il Giro della Danimarca: “Avrei voluto partecipare, ma mi sono reso conto di aver ancora bisogno di riposo e di rilassarmi. Quello che ti succede quando sei in maglia gialla è una specie di bombardamento mentale. È molto impegnativo dover parlare con i media e con i fan ogni giorno. Ho comunque ripreso ad allenarmi e le sensazioni sono state sorprendentemente buone”.

Il vincitore del Tour de France inoltre ha già fatto sapere che non gareggerà per la Danimarca ai prossimi Mondiali di Wollongong in Australia. Un’assenza sicuramente molto importante per la selezione danese, ma Vingegaard ha ben precisato quale sarà il suo unico vero obiettivo in questo finale di stagione: “Sicuramente correrò il Lombardia poi vedrò cosa potrà offrirmi il calendario”.

FOTO: LaPresse