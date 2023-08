Tennis, WTA Budapest 2022: Martina Trevisan sconfitta ai quarti di finale

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Martina Trevisan nel torneo WTA di Budapest. La tennista toscana è stata sconfitta dall’ungherese Anna Bondar, numero 53 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-1 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Una giornata amara per il tennis italiano, visto che anche Elisabetta Cocciaretto si è dovuta arrendere all’americana Bernarda Pera, con il sogno del derby azzurro che è sfumato.

Trevisan ha sofferto al servizio, ottenendo appena il 49% dei punti con la prima ed il 42% con la seconda. L’azzurra ha concesso ben diciassette palle break, salvandone undici. Bondar ha sicuramente ottenuto molto di più dal servizio, vincendo il 71% di punti con la prima.

Eppure il match era partito benissimo per Trevisan, che aveva vinto i primi otto punti giocati, con il break nel secondo gioco. Purtroppo Bondar ha trovato il controbreak immediatamente, riuscendo poi ad agguantare la parità. Trevisan ha annullato quattro palle break nel settimo gioco, ma nel nono ha ceduto a zero la battuta, perdendo poi il set per 6-4.

Un secondo set, invece, da dimenticare completamente per la toscana. Trevisan ha perso subito il servizio e poi ha concesso nuovamente il break nel terzo gioco. Bondar ha dominato, allungando fino al 5-0 con il terzo break in suo favore. Trevisan ha accorciato sull’1-5, ma ha perso nuovamente la battuta nel settimo gioco e di conseguenza il set per 1-6.

