Rugby, Summer Series 2022: i convocati dell’Italia Under 20 per i tre match di Treviso

La Nazionale italiana di rugby Under 20 sarà in ritiro a Treviso a partire da domani, giovedì 16 giugno, in vista delle U20 Six Nations Summer Series, che si disputeranno dal 24 giugno al 12 luglio in Veneto, dove saranno protagoniste le rappresentative del Sei Nazioni con l’aggiunta di Sudafrica e Georgia.

Verranno giocati due gironi da quattro squadre, con l’Italia di Massimo Brunello che è stata inserita nella Pool B con Galles, Scozia e Georgia, le quali giocheranno allo Stadio Monigo di Treviso, mentre la Pool A, con Sudafrica, Inghilterra, Francia ed Irlanda, giocherà al Payanini Center di Verona.

L’Italia sfiderà la Georgia il 25 giugno, la Scozia il 30 giugno, ed il Galles il 6 luglio, sempre con inizio alle ore 20:00. Sono 30 i giocatori convocati, con gli innesti dei classe 2004 Simoni ed Elettri, mentre mancheranno, rispetto al Sei Nazioni di categoria, Odiase, Andreoli e capitan Ferrari per infortunio, e Garbisi, convocato con la Nazionale Maggiore.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE SUMMER SERIES 2022

ARTUSO Alex Valentino (2003, Benetton Rugby Treviso Srl Ssd)

BARTOLINI Riccardo (2003, Florentia Rugby Asd)

BATTARA Sebastiano (2003, Rugby Club Toulonnais)

BERLESE Lizardo Rodriguez Carlos (2003, Ruggers Tarvisium Asd)

BIZZOTTO Valerio (2002, Rugby Bassano 1976 Asd)

BOZZONI Filippo (2003, Rugby Calvisano Ssd Arl)

CENEDESE Giovanni (2002, Asd Villorba Rugby)

CUMINETTI Federico (2002, Asd Rugby Lyons)

CUOGHI Andrea (2002, Modena Rugby 1965 Soc.Coop. Sd)

ELETTRI Lorenzo (2004, Verona Rugby Srl)

FRANGINI Lapo (2002, U.S. Firenze Rugby 1931 Asd)

GENOVESE Riccardo (2002, Cus Torino Asd)

GESI Alessandro (2003, Livorno Rugby ssd)

LAVORENTI Filippo (2003, Livorno Rugby ssd)

LAZZARIN Filippo (2002, Rugby Petrarca Srl S.D.)

MARINI Giulio (2002, Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

MATTIOLI Alex (2003, Rugby Colorno 1975 srl)

MEY Francois Carlo (2003, Rugby Colorno 1975 srl)

ORTOMBINA Alessandro (2002, Valorugby Emilia Ssd Arl)

PANI Lorenzo (2002, Zebre Rugby Club Ssd)

PASSARELLA Dewi (2003, Ruggers Tarvisium Asd)

QUATTRINI Giovanni (2003, Asd Rugby Milano)

RIZZOLI Luca (2002, UR Capitolina asd)

RUBINATO Matteo (2003, Benetton Rugby Treviso Srl Ssd)

RUFFOLO Francesco (2002, Rugby Colorno 1975 srl)

SANTE Giovanni (2003, Mogliano Rugby 1969 Ssd Arl)

SIMONI Tommaso (2004, Valpolicella Rugby 1974 asd)

TENEGGI Nicolò (2002, Valorugby Emilia Ssd Arl)

VACCARI Flavio Pio (2002, Rugby Calvisano Ssd Arl)

VINTCENT Ross Michael Alwyn (2002, Accademia Nazionale I. Francescato)

