Giro del Delfinato 2022, la startlist della cronometro: orari e pettorali di partenza

Quarta tappa per il Giro del Delfinato 2022: oggi in programma la cronometro individuale, di 31,9 chilometri, da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Appuntamento importante in casa Italia: c’è attesa infatti nello scoprire la condizione del campione del mondo di specialità, Filippo Ganna, pronto a giocarsi la prima Maglia Gialla al Tour de France. Occhio anche a specialisti di lusso come il vice campione iridato Wout van Aert, in test alla classifica generale, ed il campione olimpico Primoz Roglic.

Andiamo a scoprire la startlist con gli orari di partenza.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO DEL DELFINATO 2022

1 13:06:00 MATTHEW WALLS BORA – HANSGROHE

2 13:07:00 LEON HEINSCHKE TEAM DSM

3 13:08:00 DRIES VAN GESTEL TOTALENERGIES

4 13:09:00 TAJ JONES ISRAEL-PREMIER TECH

5 13:10:00 OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES

6 13:11:00 GUY SAGIV ISRAEL-PREMIER TECH

7 13:12:00 XANDRES VERVLOESEM LOTTO SOUDAL

8 13:13:00 MATHIAS JØRGENSEN MOVISTAR TEAM

9 13:14:00 JULIUS JOHANSEN INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

10 13:15:00 JORDI MEEUS BORA – HANSGROHE

11 13:16:00 DYLAN GROENEWEGEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

12 13:17:00 HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN VICTORIOUS

13 13:18:00 MIGUEL HEIDEMANN B&B HOTELS – KTM

14 13:19:00 SANDY DUJARDIN TOTALENERGIES

15 13:20:00 KAMIL GRADEK BAHRAIN VICTORIOUS

16 13:21:00 VALENTIN FERRON TOTALENERGIES

17 13:22:00 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

18 13:23:00 LUCA MOZZATO B&B HOTELS – KTM

19 13:24:00 ALEXANDER EDMONDSON TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

20 13:25:00 LUKE DURBRIDGE TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

21 13:26:00 ALEXIS GOUGEARD B&B HOTELS – KTM

22 13:27:00 JULIEN BERNARD TREK – SEGAFREDO

23 13:28:00 THOMAS CHAMPION COFIDIS

24 13:29:00 CARLOS BARBERO LOTTO SOUDAL

25 13:30:00 IDAR ANDERSEN UNO-X PRO CYCLING TEAM

26 13:31:00 EDDY FINE COFIDIS

27 13:32:00 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES UAE TEAM EMIRATES

28 13:33:00 ANTWAN TOLHOEK TREK – SEGAFREDO

29 13:34:00 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

30 13:35:00 FABIEN GRELLIER TOTALENERGIES

31 13:36:00 CHRISTOPHE LAPORTE JUMBO – VISMA

32 13:37:00 TONY GALLOPIN TREK – SEGAFREDO

33 13:38:00 AURÉLIEN PARET PEINTRE AG2R CITROEN TEAM

34 13:39:00 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES

35 13:40:00 CHRIS HARPER JUMBO – VISMA

36 13:41:00 LUKAS PÖSTLBERGER BORA – HANSGROHE

37 13:42:00 KEVIN COLLEONI TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

38 13:43:00 LAURENS DE PLUS INEOS GRENADIERS

39 13:44:00 MARCO BRENNER TEAM DSM

40 13:45:00 OLIVER NAESEN AG2R CITROEN TEAM

41 13:46:00 JAMES SHAW EF EDUCATION – EASYPOST

42 13:47:00 MARK PADUN EF EDUCATION – EASYPOST

43 13:48:00 ANTHON CHARMIG UNO-X PRO CYCLING TEAM

44 13:49:00 SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO SOUDAL

45 13:50:00 JAMES PICCOLI ISRAEL-PREMIER TECH

46 13:51:00 TORJUS SLEEN UNO-X PRO CYCLING TEAM

47 13:52:00 FILIPPO GANNA INEOS GRENADIERS

48 13:53:00 GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM

49 13:54:00 JANNIK STEIMLE QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

50 13:55:00 EDVALD BOASSON HAGEN TOTALENERGIES

51 13:56:00 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO

52 13:57:00 OWAIN DOULL EF EDUCATION – EASYPOST

53 13:58:00 JENS KEUKELEIRE EF EDUCATION – EASYPOST

54 13:59:00 GUY NIV ISRAEL-PREMIER TECH

55 14:00:00 YURIY NATAROV ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

56 14:01:00 OLIVIER LE GAC GROUPAMA – FDJ

57 14:02:00 ANDERS SKAARSETH UNO-X PRO CYCLING TEAM

58 14:03:00 MATIS LOUVEL TEAM ARKEA – SAMSIC

59 14:04:00 ANTHONY DELAPLACE TEAM ARKEA – SAMSIC

60 14:05:00 FILIPPO CONCA LOTTO SOUDAL

61 14:06:00 GREG VAN AVERMAET AG2R CITROEN TEAM

62 14:07:00 TIESJ BENOOT JUMBO – VISMA

63 14:08:00 HARRISON SWEENY LOTTO SOUDAL

64 14:09:00 FRANÇOIS BIDARD COFIDIS

65 14:10:00 STAN DEWULF AG2R CITROEN TEAM

66 14:11:00 SEAN QUINN EF EDUCATION – EASYPOST

67 14:12:00 THIBAULT GUERNALEC TEAM ARKEA – SAMSIC

68 14:13:00 CLEMENT VENTURINI AG2R CITROEN TEAM

69 14:14:00 LUKASZ OWSIAN TEAM ARKEA – SAMSIC

70 14:15:00 BENJAMIN THOMAS COFIDIS

71 14:16:00 ROMAIN COMBAUD TEAM DSM

72 14:17:00 JONAS WILSLY UNO-X PRO CYCLING TEAM

73 14:18:00 ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS

74 14:19:00 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI MOVISTAR TEAM

75 14:20:00 FABIEN DOUBEY TOTALENERGIES

76 14:21:00 SIMONE VELASCO ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

77 14:22:00 ALEKSANDR RIABUSHENKO ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

78 14:23:00 NILS POLITT BORA – HANSGROHE

79 14:24:00 SEBASTIAN SCHÖNBERGER B&B HOTELS – KTM

80 14:25:00 PIERRE ROLLAND B&B HOTELS – KTM

81 14:26:00 STEVEN KRUIJSWIJK JUMBO – VISMA

82 14:27:00 NICHOLAS SCHULTZ TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

83 14:28:00 DRIES DEVENYNS QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

84 14:29:00 RÉMI CAVAGNA QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

85 14:30:00 HUGO PAGE INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

86 14:31:00 MICHAEL STORER GROUPAMA – FDJ

87 14:32:00 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ

88 14:33:00 HUGO TOUMIRE COFIDIS

89 14:34:00 OMER GOLDSTEIN ISRAEL-PREMIER TECH

90 14:35:00 JAVIER ROMO OLIVER ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

91 14:36:00 ANDREY ZEITS ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

92 14:37:00 MARK DONOVAN TEAM DSM

93 14:38:00 ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ UAE TEAM EMIRATES

94 14:39:00 FRANCK BONNAMOUR B&B HOTELS – KTM

95 14:40:00 GEOFFREY BOUCHARD AG2R CITROEN TEAM

96 14:41:00 MATTEO FABBRO BORA – HANSGROHE

97 14:42:00 BRUNO ARMIRAIL GROUPAMA – FDJ

98 14:43:00 STEFAN DE BOD ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

99 14:44:00 SIMON CLARKE ISRAEL-PREMIER TECH

100 14:45:00 WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC

101 14:46:00 JAN BAKELANTS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

102 14:47:00 ELIOT LIETAER B&B HOTELS – KTM

103 14:48:00 LAURENS HUYS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

104 14:49:00 KEVIN VERMAERKE TEAM DSM

105 14:50:00 MAXIME BOUET TEAM ARKEA – SAMSIC

106 14:51:00 ETHAN HAYTER INEOS GRENADIERS

107 14:52:00 MAXIM VAN GILS LOTTO SOUDAL

108 14:53:00 ALEXIS VUILLERMOZ TOTALENERGIES

109 14:54:00 CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM

110 14:55:00 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ

111 14:56:00 SIMON GESCHKE COFIDIS

112 14:57:00 KOBE GOOSSENS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

113 14:58:00 SIMON GUGLIELMI TEAM ARKEA – SAMSIC

114 14:59:00 CHRIS FROOME ISRAEL-PREMIER TECH

115 15:00:00 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS

116 15:01:00 TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO

117 15:02:00 JAN HIRT INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

118 15:03:00 GEORGE BENNETT UAE TEAM EMIRATES

119 15:04:00 ANTONIO TIBERI TREK – SEGAFREDO

120 15:05:00 LUIS LEON SANCHEZ BAHRAIN VICTORIOUS

121 15:06:00 MIKKEL HONORÉ QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

122 15:08:00 SAMUELE BATTISTELLA ASTANA – QAZAQSTAN TEAM

123 15:10:00 JONAS VINGEGAARD JUMBO – VISMA

124 15:12:00 TAO GEOGHEGAN HART INEOS GRENADIERS

125 15:14:00 LOUIS MEINTJES INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

126 15:16:00 WILCO KELDERMAN BORA – HANSGROHE

127 15:18:00 KÉVIN GENIETS GROUPAMA – FDJ

128 15:20:00 DYLAN TEUNS BAHRAIN VICTORIOUS

129 15:22:00 ANDREA BAGIOLI QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

130 15:24:00 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM

131 15:26:00 DAMIANO CARUSO BAHRAIN VICTORIOUS

132 15:28:00 KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO

133 15:30:00 JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS

134 15:32:00 MATTIA CATTANEO QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

135 15:34:00 EDWARD DUNBAR INEOS GRENADIERS

136 15:36:00 JUAN AYUSO PESQUERA UAE TEAM EMIRATES

137 15:38:00 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN UNO-X PRO CYCLING TEAM

138 15:40:00 BRANDON MCNULTY UAE TEAM EMIRATES

139 15:42:00 BEN O’CONNOR AG2R CITROEN TEAM

140 15:44:00 STEFF CRAS LOTTO SOUDAL

141 15:46:00 PRIMOŽ ROGLIČ JUMBO – VISMA

142 15:48:00 JHOAN ESTEBAN CHAVES EF EDUCATION – EASYPOST

143 15:50:00 RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO EF EDUCATION – EASYPOST

144 15:52:00 MATTEO JORGENSON MOVISTAR TEAM

145 15:54:00 PATRICK KONRAD BORA – HANSGROHE

146 15:56:00 VICTOR LAFAY COFIDIS

147 15:58:00 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ

148 16:00:00 WOUT VAN AERT JUMBO – VISMA

Foto: Lapresse