Ciclismo
Giro del Delfinato 2022, la startlist della cronometro: orari e pettorali di partenza
Quarta tappa per il Giro del Delfinato 2022: oggi in programma la cronometro individuale, di 31,9 chilometri, da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Appuntamento importante in casa Italia: c’è attesa infatti nello scoprire la condizione del campione del mondo di specialità, Filippo Ganna, pronto a giocarsi la prima Maglia Gialla al Tour de France. Occhio anche a specialisti di lusso come il vice campione iridato Wout van Aert, in test alla classifica generale, ed il campione olimpico Primoz Roglic.
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO, LA CRONOMETRO CON FILIPPO GANNA
Andiamo a scoprire la startlist con gli orari di partenza.
STARTLIST CRONOMETRO GIRO DEL DELFINATO 2022
1 13:06:00 MATTHEW WALLS BORA – HANSGROHE
2 13:07:00 LEON HEINSCHKE TEAM DSM
3 13:08:00 DRIES VAN GESTEL TOTALENERGIES
4 13:09:00 TAJ JONES ISRAEL-PREMIER TECH
5 13:10:00 OLIVIERO TROIA UAE TEAM EMIRATES
6 13:11:00 GUY SAGIV ISRAEL-PREMIER TECH
7 13:12:00 XANDRES VERVLOESEM LOTTO SOUDAL
8 13:13:00 MATHIAS JØRGENSEN MOVISTAR TEAM
9 13:14:00 JULIUS JOHANSEN INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
10 13:15:00 JORDI MEEUS BORA – HANSGROHE
11 13:16:00 DYLAN GROENEWEGEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
12 13:17:00 HEINRICH HAUSSLER BAHRAIN VICTORIOUS
13 13:18:00 MIGUEL HEIDEMANN B&B HOTELS – KTM
14 13:19:00 SANDY DUJARDIN TOTALENERGIES
15 13:20:00 KAMIL GRADEK BAHRAIN VICTORIOUS
16 13:21:00 VALENTIN FERRON TOTALENERGIES
17 13:22:00 AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
18 13:23:00 LUCA MOZZATO B&B HOTELS – KTM
19 13:24:00 ALEXANDER EDMONDSON TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
20 13:25:00 LUKE DURBRIDGE TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
21 13:26:00 ALEXIS GOUGEARD B&B HOTELS – KTM
22 13:27:00 JULIEN BERNARD TREK – SEGAFREDO
23 13:28:00 THOMAS CHAMPION COFIDIS
24 13:29:00 CARLOS BARBERO LOTTO SOUDAL
25 13:30:00 IDAR ANDERSEN UNO-X PRO CYCLING TEAM
26 13:31:00 EDDY FINE COFIDIS
27 13:32:00 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES UAE TEAM EMIRATES
28 13:33:00 ANTWAN TOLHOEK TREK – SEGAFREDO
29 13:34:00 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
30 13:35:00 FABIEN GRELLIER TOTALENERGIES
31 13:36:00 CHRISTOPHE LAPORTE JUMBO – VISMA
32 13:37:00 TONY GALLOPIN TREK – SEGAFREDO
33 13:38:00 AURÉLIEN PARET PEINTRE AG2R CITROEN TEAM
34 13:39:00 IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES
35 13:40:00 CHRIS HARPER JUMBO – VISMA
36 13:41:00 LUKAS PÖSTLBERGER BORA – HANSGROHE
37 13:42:00 KEVIN COLLEONI TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
38 13:43:00 LAURENS DE PLUS INEOS GRENADIERS
39 13:44:00 MARCO BRENNER TEAM DSM
40 13:45:00 OLIVER NAESEN AG2R CITROEN TEAM
41 13:46:00 JAMES SHAW EF EDUCATION – EASYPOST
42 13:47:00 MARK PADUN EF EDUCATION – EASYPOST
43 13:48:00 ANTHON CHARMIG UNO-X PRO CYCLING TEAM
44 13:49:00 SÉBASTIEN GRIGNARD LOTTO SOUDAL
45 13:50:00 JAMES PICCOLI ISRAEL-PREMIER TECH
46 13:51:00 TORJUS SLEEN UNO-X PRO CYCLING TEAM
47 13:52:00 FILIPPO GANNA INEOS GRENADIERS
48 13:53:00 GREGOR MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM
49 13:54:00 JANNIK STEIMLE QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
50 13:55:00 EDVALD BOASSON HAGEN TOTALENERGIES
51 13:56:00 JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO
52 13:57:00 OWAIN DOULL EF EDUCATION – EASYPOST
53 13:58:00 JENS KEUKELEIRE EF EDUCATION – EASYPOST
54 13:59:00 GUY NIV ISRAEL-PREMIER TECH
55 14:00:00 YURIY NATAROV ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
56 14:01:00 OLIVIER LE GAC GROUPAMA – FDJ
57 14:02:00 ANDERS SKAARSETH UNO-X PRO CYCLING TEAM
58 14:03:00 MATIS LOUVEL TEAM ARKEA – SAMSIC
59 14:04:00 ANTHONY DELAPLACE TEAM ARKEA – SAMSIC
60 14:05:00 FILIPPO CONCA LOTTO SOUDAL
61 14:06:00 GREG VAN AVERMAET AG2R CITROEN TEAM
62 14:07:00 TIESJ BENOOT JUMBO – VISMA
63 14:08:00 HARRISON SWEENY LOTTO SOUDAL
64 14:09:00 FRANÇOIS BIDARD COFIDIS
65 14:10:00 STAN DEWULF AG2R CITROEN TEAM
66 14:11:00 SEAN QUINN EF EDUCATION – EASYPOST
67 14:12:00 THIBAULT GUERNALEC TEAM ARKEA – SAMSIC
68 14:13:00 CLEMENT VENTURINI AG2R CITROEN TEAM
69 14:14:00 LUKASZ OWSIAN TEAM ARKEA – SAMSIC
70 14:15:00 BENJAMIN THOMAS COFIDIS
71 14:16:00 ROMAIN COMBAUD TEAM DSM
72 14:17:00 JONAS WILSLY UNO-X PRO CYCLING TEAM
73 14:18:00 ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS
74 14:19:00 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI MOVISTAR TEAM
75 14:20:00 FABIEN DOUBEY TOTALENERGIES
76 14:21:00 SIMONE VELASCO ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
77 14:22:00 ALEKSANDR RIABUSHENKO ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
78 14:23:00 NILS POLITT BORA – HANSGROHE
79 14:24:00 SEBASTIAN SCHÖNBERGER B&B HOTELS – KTM
80 14:25:00 PIERRE ROLLAND B&B HOTELS – KTM
81 14:26:00 STEVEN KRUIJSWIJK JUMBO – VISMA
82 14:27:00 NICHOLAS SCHULTZ TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
83 14:28:00 DRIES DEVENYNS QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
84 14:29:00 RÉMI CAVAGNA QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
85 14:30:00 HUGO PAGE INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
86 14:31:00 MICHAEL STORER GROUPAMA – FDJ
87 14:32:00 VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ
88 14:33:00 HUGO TOUMIRE COFIDIS
89 14:34:00 OMER GOLDSTEIN ISRAEL-PREMIER TECH
90 14:35:00 JAVIER ROMO OLIVER ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
91 14:36:00 ANDREY ZEITS ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
92 14:37:00 MARK DONOVAN TEAM DSM
93 14:38:00 ANDRES CAMILO ARDILA ORDOÑEZ UAE TEAM EMIRATES
94 14:39:00 FRANCK BONNAMOUR B&B HOTELS – KTM
95 14:40:00 GEOFFREY BOUCHARD AG2R CITROEN TEAM
96 14:41:00 MATTEO FABBRO BORA – HANSGROHE
97 14:42:00 BRUNO ARMIRAIL GROUPAMA – FDJ
98 14:43:00 STEFAN DE BOD ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
99 14:44:00 SIMON CLARKE ISRAEL-PREMIER TECH
100 14:45:00 WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC
101 14:46:00 JAN BAKELANTS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
102 14:47:00 ELIOT LIETAER B&B HOTELS – KTM
103 14:48:00 LAURENS HUYS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
104 14:49:00 KEVIN VERMAERKE TEAM DSM
105 14:50:00 MAXIME BOUET TEAM ARKEA – SAMSIC
106 14:51:00 ETHAN HAYTER INEOS GRENADIERS
107 14:52:00 MAXIM VAN GILS LOTTO SOUDAL
108 14:53:00 ALEXIS VUILLERMOZ TOTALENERGIES
109 14:54:00 CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM
110 14:55:00 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ
111 14:56:00 SIMON GESCHKE COFIDIS
112 14:57:00 KOBE GOOSSENS INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
113 14:58:00 SIMON GUGLIELMI TEAM ARKEA – SAMSIC
114 14:59:00 CHRIS FROOME ISRAEL-PREMIER TECH
115 15:00:00 MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS
116 15:01:00 TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO
117 15:02:00 JAN HIRT INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
118 15:03:00 GEORGE BENNETT UAE TEAM EMIRATES
119 15:04:00 ANTONIO TIBERI TREK – SEGAFREDO
120 15:05:00 LUIS LEON SANCHEZ BAHRAIN VICTORIOUS
121 15:06:00 MIKKEL HONORÉ QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
122 15:08:00 SAMUELE BATTISTELLA ASTANA – QAZAQSTAN TEAM
123 15:10:00 JONAS VINGEGAARD JUMBO – VISMA
124 15:12:00 TAO GEOGHEGAN HART INEOS GRENADIERS
125 15:14:00 LOUIS MEINTJES INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
126 15:16:00 WILCO KELDERMAN BORA – HANSGROHE
127 15:18:00 KÉVIN GENIETS GROUPAMA – FDJ
128 15:20:00 DYLAN TEUNS BAHRAIN VICTORIOUS
129 15:22:00 ANDREA BAGIOLI QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
130 15:24:00 ENRIC MAS MOVISTAR TEAM
131 15:26:00 DAMIANO CARUSO BAHRAIN VICTORIOUS
132 15:28:00 KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO
133 15:30:00 JACK HAIG BAHRAIN VICTORIOUS
134 15:32:00 MATTIA CATTANEO QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
135 15:34:00 EDWARD DUNBAR INEOS GRENADIERS
136 15:36:00 JUAN AYUSO PESQUERA UAE TEAM EMIRATES
137 15:38:00 TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN UNO-X PRO CYCLING TEAM
138 15:40:00 BRANDON MCNULTY UAE TEAM EMIRATES
139 15:42:00 BEN O’CONNOR AG2R CITROEN TEAM
140 15:44:00 STEFF CRAS LOTTO SOUDAL
141 15:46:00 PRIMOŽ ROGLIČ JUMBO – VISMA
142 15:48:00 JHOAN ESTEBAN CHAVES EF EDUCATION – EASYPOST
143 15:50:00 RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO EF EDUCATION – EASYPOST
144 15:52:00 MATTEO JORGENSON MOVISTAR TEAM
145 15:54:00 PATRICK KONRAD BORA – HANSGROHE
146 15:56:00 VICTOR LAFAY COFIDIS
147 15:58:00 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ
148 16:00:00 WOUT VAN AERT JUMBO – VISMA
Foto: Lapresse