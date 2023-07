Ciclismo, Campionati Italiani 2022: Longo Borghini cerca il sesto tricolore a cronometro, Guazzini e Bussi le avversarie più temibili

È iniziata la settimana dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada 2022. Il Friuli, ed in particolare San Giovanni al Natisone, sta ospitando le prove a cronometro per tutte le categorie. Domani, mercoledì 22 giugno, sarà il giorno delle prove riservate a uomini e donne della categoria Elite.

Sono 21 le iscritte alla prova femminile, che ha inevitabilmente una sola grandissima favorita: Elisa Longo Borghini. La verbanese sta disputando l’ennesima stagione eccezionale della sua carriera. Alla storica vittoria di Roubaix, si è aggiunto il piccolo capolavoro confezionato al Women’s Tour.

Con un successo, Longo Borghini si porterebbe a quota sei tricolori nelle prove contro il tempo, numero che le permetterebbe di staccare Tatiana Guderzo in testa alla classifica di tutti i tempi per numero di successi. Il primo sigillo per lei è arrivato nel 2014, a cui sono seguite due coppie di vittorie, prima nel biennio 2016-2017, poi 2020-2021.

Le avversarie più temibili per Longo Borghini rispondono ai nomi di Vittoria Bussi e Vittoria Guazzini. Entrambe già a podio in edizioni precedenti, entrambe ancora a secco di vittorie. Per Bussi sono arrivati addirittura tre secondi posti consecutivi tra il 2018 ed il 2020. Attenzione anche ad Elena Pirrone e Silvia Zanardi, oltre ad una Marta Cavalli sempre più sorprendente e che potrebbe tentare il colpaccio.

Il percorso prevede 35 km divisi in due sezioni molto diverse. La prima parte è completamente pianeggiante, sarà necessario spingere un ampio rapporto e provare a fare grande velocità. Sul finale la strada presenterà la salita verso l’Abbazia di Rosazzo che potrebbe rivelarsi il momento decisivo.

Foto: Photo LiveMedia/Luca Tedeschi