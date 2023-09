Giro d’Italia 2022, il borsino della decima tappa: Van der Poel e Girmay ancora grandi favoriti

Dopo il giorno di riposo di ieri, il Giro d’Italia 2022 riprende oggi martedì 17 maggio con la tappa numero 10. Si riparte dalla regione in cui ci eravamo fermati, dall’Abruzzo ed in particolare dalla città di Pescara. Dopo 196 km si arriverà al traguardo di Jesi, al termine di una tappa che potrà regalare grande spettacolo.

Un percorso diviso nettamente in due parti: una prima metà completamente pianeggiante sulle coste del Mare Adriatico, poi la svolta verso l’entroterra a Civitanova Marche che darà il via ad un finale di tracciato molto mosso, ricco di strappi brevi ma piuttosto duri.

I GPM sono tre, ma i tratti di salita saranno molti di più ed ognuno di essi potrebbe rivelarsi un perfetto trampolino di lancio per un attacco. Potrebbe proporsi uno scenario che ricalchi la tappa di Napoli, con un gruppo di alta qualità in fuga che si giocherà la vittoria. Non sarà chiaramente impossibile una volata di gruppo, magari ridotto da qualche accelerazione, o un colpo di mano in solitaria con un attacco da lontano.

Un tracciato del genere non può che avere come favorito numero uno Mathieu Van der Poel. Il neerlandese ci ha provato nel capoluogo campano, ma forse ha sprecato troppo nelle fasi iniziali e non ha potuto giocarsi la vittoria. Oggi ha un’altra opportunità e proverà sicuramente a giocarsela meglio. A fargli compagnia ci sarà con ogni probabilità l’eritreo Biniam Girmay, grandissimo protagonista si questo Giro ma ancora alla ricerca di un successo.

Caratteristiche simili ai due sopracitati le ha certamente Magnus Cort, tra i favoriti in caso di volata dopo aver staccato i velocisti puri. Saranno in tanti a poterci provare su uno degli strappi, magari proprio sui 1700 metri di Monsano, molto vicino al traguardo. In ottica azzurra potrebbero essere protagonisti uomini come Diego Ulissi, Alessandro Covi con attacchi da lontano o velocisti resistenti come Davide Ballerini, Vincenzo Albanese o Andrea Vendrame.

Infine come detto, non possiamo escludere la possibilità che si arrivi in volata. Tra gli sprinter più attrezzati per resistere sui tanti dentelli della giornata ci sono sicuramente Caleb Ewan, Arnaud Demare, Fernando Gaviria e Giacomo Nizzolo. Attenzione infine ai cacciatori di fughe come Thomas de Gendt, Mauro Schmid, Lilian Calmejane o Alessandro de Marchi.

BORSINO FAVORITI DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2022

***** Mathieu Van der Poel

**** Biniam Girmay

*** Magnus Cort, Diego Ulissi, Davide Ballerini

** Vincenzo Albanese, Alessandro Covi, Andrea Vendrame, Caleb Ewan, Giacomo Nizzolo, Fernando Gaviria

* Arnaud Demare, Thomas de Gendt, Lilian Calmejane, Mauro Schmid, Alessandro de Marchi

Foto: LaPresse