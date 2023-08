Quando torna in gara Filippo Ganna? Subito la Coppa del Mondo su pista, niente Giro d’Italia: i prossimi obiettivi

La Parigi-Roubaix di Filippo Ganna non è andata come sperato, i tanti imprevisti hanno minato ogni speranza dell’azzurro di ottenere un risultato di prestigio. “Per me un po’ di sfortuna: dopo il secondo settore avevo già bucato. Ho pagato i due sforzoni per rientrare”. Questo è stato il suo commento a fine gara.

La stagione del fuoriclasse di Verbania però continua, spostandosi su un palcoscenico molto diverso dalle pietre della Roubaix. Il prossimo appuntamento sarà infatti la prima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista che si terrà a Galsgow, in Scozia. La Coppa del Mondo è un evento a squadre, per nazioni, che si prolungherà per tre eventi fino al primo weekend di luglio.

Ganna sarà il faro della spedizione italiana guidata dal tecnico Marco Villa. Il programma delle gare inizierà giovedì 21 aprile, giornata in cui sarà subito il momento dell’inseguimento a squadre, dove ovviamente l’Italia potrà schierare la formazione campionessa olimpica di Tokyo 2020. Venerdì 22 sarà il giorno dell’inseguimento individuale, ma è ancora da verificare la presenza di Ganna nella competizione.

Per quanto riguarda la strada, sappiamo come la Ineos Grenadiers abbia rinunciato al campione del mondo a cronometro per il Giro d’Italia, preferendo la possibilità di schierarlo per il Tour de France. Il prossimo appuntamento dovrebbe quindi essere il Tour of Norway, breve corsa a tappe che avrà inizio il 24 maggio, a cui succederà il Criterium del Delfinato, classica corsa di preparazione per la “Grande Boucle”.

Foto: LaPresse