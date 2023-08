Playoff NBA 2022, i risultati della notte (29 aprile): vittorie esterne per 76ers, Suns e Mavericks che chiudono la serie sul 4-2 e passano in semifinale

Altra notte playoff di NBA, con tre partite disputate per le gare-6 del primo turno. Non sono mancate come sempre le grandissime giocate ed emozioni. Andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto nella Lega cestistica più famosa al mondo.

Vittoria esterna per i Philadelphia 76ers sui Toronto Raptors per 97-132, che chiudono la serie sul 4-2 e passano quindi in semifinale di Eastern Conference dove affronteranno i Miami Heat. Gli ospiti mettono subito la testa avanti nel primo quarto (29-34), con i canadesi che replicano nel secondo quarto avvicinandosi fino al -1 con cui le due squadre vanno all’intervallo lungo (61-62). Nella terza frazione sono i 76ers ad uscire meglio dagli spogliatoi, piazzando l’allungo decisivo che li porta fino al +21 dopo 36’ (78-99). Toronto non riesce a contenere l’attacco di Philadelphia, che continua ad incrementare il proprio vantaggio fino al 97-132 con cui la franchigia della Pennsylvania si aggiudica il match e chiude al contempo la serie playoff sul 4-2. Ben tre giocatori dei 76ers mettono a segno una doppia doppia: James Harden (22 punti e 15 assist), Tobias Harris (19 punti ed 11 rimbalzi) e Joel Embiid (33 punti e 10 rimbalzi). Ai Raptors non bastano la doppia doppia di Chris Boucher (25 punti e 10 rimbalzi) ed i 24 punti di Pascal Siakam.

Successo in trasferta anche per i Phoenix Suns sui New Orleans Pelicans per 109-115, con la franchigia dell’Arizona che va sul 4-2 nella serie ed accede così alla semifinale playoff della Western Conference. Dopo il quarto molto equilibrato e concluso sul 28-28, sono i padroni di casa a mettere la freccia nella frazione successiva andando a +10 dopo 24’ di gioco (58-48). Nella ripresa i Suns rimontano e rimettono anche la testa davanti (73-77), ma i Pelicans non si scompongono ed operano il contro-sorpasso alla terza sirena (85-82). Nell’ultimo quarto New Orleans riesce a rimanere in vantaggio fino a metà parziale (100-99), ma Phoenix riesce a trovare la zampata decisiva per andare a vincere 109-115 la sfida di questa notte e la serie playoff. Prestazione monstre di Chris Paul con 33 punti (ed 8 assist), insieme ai 22 punti di Deandre Ayton. Per i Pelicans, invece, doppia doppia di Brandon Ingram (21 punti ed 11 assist) e 16 punti equamente divisi tra Herbert Jones e CJ McCollum.

Nell’altro match dei playoff per la Western Conference i Dallas Mavericks regolano per 96-98 gli Utah Jazz, con i texani che vincono la serie 4-2 e guadagnano così l’accesso alle semifinali dove affronteranno proprio i Phoenix Suns. Nel primo quarto i padroni di casa sembrano mettere la partita sui binari giusti (21-15), mantenendo la leadership anche nella seconda frazione chiusa sul +12 (53-41). Nel terzo quarto Dallas esce decisamente meglio dagli spogliatoi, aumentando i giri del proprio motore e mettendo il naso avanti dopo 36’ (72-77). Nell’ultima frazione i Jazz si ricompongono impattando anche nel punteggio (94-94), ma sono i Mavericks a sbagliare di meno nei secondi conclusivi mantenendo un vantaggio minimo che gli consente di aggiudicarsi la sfida di questa notte e, al tempo stesso, la serie playoff. Sfiora la tripla doppia Luka Doncic con 24 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist. Doppia doppia per Dorian Finney-Smith (18 punti e 10 rimbalzi), mentre mette a Jalen Brunson mette a segno 24 punti. Ai Jazz non bastano i 23 punti (e 8 rimbalzi) di Donovan Mitchell, la doppia doppia di Rudy Gobert (10 punti e 12 rimbalzi) e i 19 punti di Bogan Bogdanovic.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (29 APRILE)

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 97-132 (Philadelphia vince la serie 4-2)

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns 109-115 (Phoenix vince la serie 4-2)

Utah Jazz-Dallas Mavericks 96-98 (Dallas vince la serie 4-2)

Foto: LaPresse