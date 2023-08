Giro di Sicilia 2022, tappa di oggi Milazzo-Bagheria: orari, tv, programma, streaming, percorso, favoriti

Comincia quest’oggi uno degli appuntamenti più attesi della stagione ciclistica italiana, il Giro di Sicilia edizione 2022, in programma da oggi martedì 12 aprile a giovedì 15. Quattro le tappe in programma, la prima delle quali porterà i corridori da Milazzo a Bagheria; di seguito, tutti i dettagli della prima tappa del Giro di Sicilia 2022.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SICILIA MILAZZO-BAGHERIA

PERCORSO

Come detto, i corridori si sposteranno da Milazzo (dove partirà il Giro in territorio isolano) a Bagheria lungo 199 km (percorso più lungo del giro) quasi esclusivamente pianeggianti; presente un unico GPM presso Tindari nella parte iniziale di gara ma non è particolarmente impegnativo. Insomma, il percorso agevole favorisce senza alcun dubbio i velocisti.

ALTIMETRIA

FAVORITI

La condizione fisica non è di certo delle migliori, ma il vincitore della scorsa edizione del Giro di Sicilia, Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan), proverà a lottare per la classifica generale, così come il corregionale Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). In casa Trek-Segafredo può puntare al trionfo in questa tappa Matteo Moschetti, sfruttando le sue doti da velocista. Attenzione anche a Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa).

DOVE SEGUIRE LA TAPPA IN TV

La prima tappa del Giro di Sicilia 2022 sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su RaiSportHD a partire dalle ore 15:00 e anche su Eurosport1 (canale 210 di Sky) dalle 13:50; garantita anche la visione in streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN, SkyGo e NOW Tv. Non mancherà la Diretta LIVE testuale di OA Sport a partire dalle 10:15 per seguire integralmente la prima tappa con aggiornamenti continui.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DI SICILIA 2022

Orario d’inizio: 10:25

Orario d’arrivo: 15:30 circa

Diretta tv: RaiSportHD (dalle 15:00), Eurosport1 (dalle 13:50)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW Tv

Diretta testuale: OA Sport (a partire dalle 10:15)

Foto: LaPresse