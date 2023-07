Dopo la “Caporetto” della nazionale italiana di Roberto Mancini, che non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali di Qatar 2022, la Serie A è pronta a riprendersi la scena e a tornare in campo con la sua 31esima giornata

Saranno dieci, come di consueto le partite in agenda: tre in data sabato 2 aprile, cinque in data domenica 3 aprile, due in data lunedì 4 aprile, con il big match Juventus-Inter ha illuminare il palinsesto, nel posticipo di domenica sera alle ore 20.45

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite del 31° turno della Serie A 2021-2022 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato.

Calendario Serie A calcio: orari partite 2-4 aprile, programma, tv, streaming DAZN e Sky

Sabato 2 aprile ore 18:45 – Spezia-Venezia: DAZN;

Sabato 2 aprile ore 21:00 – Lazio-Sassuolo: : DAZN;

Sabato 2 aprile ore 15:00 – Salernitana-Torino: DAZN e Sky;

Domenica 3 aprile ore 12:30 – Fiorentina-Empoli: DAZN e Sky;

Domenica 3 aprile ore 15:00 – Atalanta-Napoli: DAZN;

Domenica 3 aprile ore 15:00 – Udinese-Cagliari: DAZN;

Domenica 3 aprile ore 18:00 – Sampdoria-Roma: DAZN;

Domenica 3 aprile ore 20:45 – Juventus-Inter: DAZN;

Lunedì 4 aprile ore 18:30 – Verona-Genoa: DAZN;

Lunedì 4 aprile marzo ore 20:45 – Milan-Bologna: DAZN e Sky;

