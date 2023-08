Basket: Gigi Datome dovrà osservare uno stop di tre settimane

Scongiurati tutti i pensieri di possibili guai a lungo termine per Gigi Datome. Il numero 70 dell’Olimpia Milano, come informa la società stessa, è stato sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro, resosi necessario dopo il problema nel primo quarto contro la Dinamo Sassari.

Un frammento osseo si era inserito all’interno dello stesso, ed è stato rimosso. La diagnosi è di uno stop di tre settimane, dopo le quali l’ala vedrà una rivalutazione del proprio quadro fisico. Questo, in breve, significa che potremmo rivederlo in pieni quarti di finale di Eurolega.

Una specie di paradosso dell’assurdo, quello di Datome, che si è infortunato proprio nella sua Sardegna. La sua assenza si è sentita in campo, dove Milano è stata sconfitta dal Banco di Sardegna per 92-90, quasi a rappresentare una rivincita di uno che l’Armani l’ha allenata, Piero Bucchi.

Al momento Milano, seconda in campionato e quarta in Eurolega, stava vedendo Datome viaggiare a queste medie: 8 punti e 2 rimbalzi a partita in Serie A, 6.7 punti e 1.5 rimbalzi in Europa. Statistiche, chiaramente, meno corpose che in passato, ma che si fanno importanti quando le sfide diventano dure.

Credit: Ciamillo