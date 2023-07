Volley femminile, Serie A1: Trento vince lo scontro diretto con Roma, successi per Conegliano e Monza

Cinque i match giocati alle 17 nel penultimo turno del campionato di Serie A1 femminile di volley. Risultati importanti in chiave salvezza e nella lotta per le prime posizioni della graduatoria. Andiamo ad analizzare quanto accaduto nel dettaglio.

L’Imoco Volley Conegliano ha vinto, non senza soffrire, per 3-1 (25-21, 25-17, 15-25, 25-21) contro una sempre combattiva Reale Mutua Fenera Chieri. Le campionesse d’Italia iniziano forte, con una Paola Egonu come sempre straripante, portandosi in vantaggio anche sul 2-0 ed ipotecando la partita. Sotto la spinta di Kaja Grobelna ed approfittando di un blackout di Conegliano, come è già accaduto più volte in questa stagione, Chieri riesce a dominare il terzo set riportandosi sul 2-1. Nel quarto set riprende lo show di Egonu che chiude con 30 punti e consegna all’Imoco la provvisoria leadership in classifica in attesa del match tra Novara e Scandicci.

L’altro match di grandissimo interesse era lo scontro diretto per la salvezza tre le ultime due della classifica. Ci si aspettava una battaglia all’ultimo punto, invece la Delta Despar Trentino ha assolutamente annichilito l’Acqua & Sapone Roma Volley Club con un nettissimo 0-3 (15-25, 21-25, 16-25). Decisiva Vittoria Piani da 17 punti che guida la sua squadra (19 punti) al sorpasso in graduatoria sulle capitoline, che si trovano ora in una situazione quasi disperata, con soli 17 punti.

Sconfitte pesanti in chiave salvezza anche per Vallefoglia contro Monza e per Bergamo contro Firenze. Se le prime hanno ceduto di schianto 3-0 (25-14, 25-21, 25-21) contro un Vero Volley che non molla il treno per il primo posto in classifica, Bergamo può sicuramente recriminare per non aver strappato neanche un punto nel match combattutissimo contro le toscane perso per 3-1 (23-25, 31-29, 25-20, 25-23). Vallefoglia rimane così a 21 punti, mentre Bergamo ne ha uno in meno.

Chi invece riesce ad approfittare di questo turno per guadagnare sulle avversarie in lotta per la salvezze è Casalmaggiore che riesce a strappare due punti vincendo fuori casa contro Busto Arsizio per 2-3 (24-26, 26-24, 25-18, 15-25, 15-17). Partita straordinaria di Polina Rahimova (23 punti) che guida le sue ad uscire vittoriose da una lunghissima battaglia punto su punto. Per Busto non basta la solita Camilla Mingardi straripante con 27 punti. Casalmaggiore sale così a 21 punti, mettendosi in buona posizione per rimanere in A1.

Foto: Photo LiveMedia/Bianca Simonetti