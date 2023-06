Sport in tv oggi (mercoledì 2 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Una nuova giornata di sport tutta da vivere in nostra compagnia quella di oggi, mercoledì 2 marzo. Tanti eventi in primo piano fin dalle prime ore del mattino per arrivare in seconda serata.

Fari puntati sul Trofeo Laigueglia, che dà il via al circuito italiano del ciclismo con la selezione di Daniele Bennati che vorrà mettersi in evidenza e tarare il proprio colpo di pedale. Attenzione alla tappa del World Indoor Tour a Madrid (Spagna) di atletica leggera dove Larissa Iapichino vuol riscattarsi dopo l’esito assai negativo degli Assoluti di Ancona.

In serata poi sarà tempo della semifinale di Coppa Italia di calcio tra Fiorentina e Juventus, con il grande ex Dusan Vlahovic che dovrà affrontare un match molto particolare al “Franchi” di Firenze.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 2 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming:

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 2 MARZO)

01.00 Basket, NBA: Washington Wizards-Detroit Pistons – Nessuna copertura tv/streaming.

01.30 Basket, NBA: Boston Celtics-Atlanta Hawks – Nessuna copertura tv/streaming.

01.30 Basket, NBA: Toronto Raptors-Brooklyn Nets – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), live streaming su SkyGo e su NOW

02.00 Basket, NBA: Houston Rockets-Los Angeles Clippers – Nessuna copertura tv/streaming.

02.00 Basket, NBA: Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors – Nessuna copertura tv/streaming.

02.00 Calcio, Liga MX: Tigres-Cruz Azul – Diretta streaming su Onefootball.

04.10 Basket, NBA: Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Il Cairo: Finale Team Mixed carabina 10 metri – Diretta streaming Youtube ISSF.

09.05 Calcio, A-Legue: Melbourne City-Perth Glory Diretta streaming su DAZN.

09.15 Combinata nordica, Mondiali junior a Zakopane (Polonia): gara femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Ciclismo, Trofeo Laigueglia – Diretta tv a partire dalle ore 14.25 su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

11.00 Calcio, K-League: Jeonbuk-Pohang Steelers – Diretta streaming su Onefootball.

11.00 Snooker, Welsh Open: secondo turno – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

11.30 Combinata nordica, Mondiali junior a Zakopane (Polonia): gara maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kvitfjell (Norvegia): prima prova cronometrata di discesa – Nessuna copertura tv/streaming.

11.30 Calcio, J-League: Kawasaki F-Urawa – Diretta streaming su Onefootball.

11.30 Calcio, J-League: Yokohama FM-Kobe – Diretta streaming su Onefootball.

11.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Il Cairo: Finale Team Mixed pistola 10 metri – Diretta streaming Youtube ISSF.

12.00 Tennis, WTA Lione: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

13.20 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Il Cairo: Finale a squadre uomini carabina – Diretta streaming Youtube ISSF.

14.00 Calcio femminile, Serie B: Palermo Women-Tavagnacco Femminile – Diretta streaming su Eleven Sports.

15.00 Calcio, Campionato primavera: Fiorentina-Napoli – Diretta tv su Sportitalia.

15.00 Pallanuoto, Serie A1: Telimar-Brescia – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Calcio, Indian Super League: Kerala Blasters-Mubai City – Diretta streaming su Onefootball.

15.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova – Nessuna copertura tv/streaming.

15.10 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Il Cairo: Finale a squadre femminile carabine – Diretta streaming su Youtube ISSF.

16.30 Calcio, Coppa Italia Serie C: Sudtirol-Fidelis Andria – Diretta streaming su Elevens Sports.

16.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo da Lillehammer (Norvegia): qualificazioni uomini HS140 Raw Air – Diretta tv a partire dalle 16.40 su Eurosport1, live streaming su Eurosport Player, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Il Cairo: Finale a squadre uomini pistola – Diretta streaming su Youtube ISSF.

17.00 Basket femminile, EuroCup: CBK Mersin-Prometey – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

18.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo a Il Cairo: Finale a squadre donne pistola – Diretta streaming su Youtube ISSF.

18.30 Pallamano femminile, Serie A: Salerno-Pontinia – Diretta streaming su Eleven Sports.

18.30 Calcio, Serie B: Lecce-Ascoli – Diretta tv su Sky Sport 252, live streaming su SkyGo, NOW, Helbiz e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie B: Monza-Parma – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253, live streaming su SkyGo, NOW, Helbiz e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie B: Pisa-Crotone – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su SkyGo, NOW, Helbiz e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie B: Frosinone-Cosenza – Diretta tv su Sky Sport 255, live streaming su SkyGo, NOW, Helbiz e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie B: Reggina-Vicenza – Diretta tv su Sky Sport 256, live streaming su SkyGo, NOW, Helbiz e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie B: SPAL-Cittadlla – Diretta tv su Sky Sport 257, live streaming su SkyGo, NOW, Helbiz e su DAZN.

19.00 Atletica, World Indoor Tour: tappa di Madrid – Diretta tv dalle 20.00 su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Calcio, Regionaliga West: Fortuna Colonia-Bonner SC – Diretta streaming su Onefootball.

19.00 Calcio, Regionaliga West: Sportfreunde-SC Preussen 06 Münster – Diretta streaming su Onefootball.

19.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino-Bologna – Diretta streaming su LBF TV

19.00 Volley femminile, Challenge Cup: Scandicci-Aydin B. Sehir Bld. – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Biathlon, Mondiali junior a Soldier Hollow (Stati Uniti): 4×7.5km uomini – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

19.15 Hockey ghiaccio, ICE Hockey League: Klagenfurt-Bolzano – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Pallamano femminile, Serie A: Casalgrande Padana – Cassano Magnago Femminile – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.30 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Schio – Diretta streaming su LBF TV.

19.30 Calcio, Greece Super League: AEK Atene-PAOK – Diretta streaming su Mola.

19.30 Volley femminile, Serie A1: Roma-Cuneo – Diretta streaming su LVF TV.

19.45 Hockey ghiaccio, ICE Hockey League: Znojmo-Graz – Nessuna copertura tv/streaming.

19.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): qualificazioni donne HS140 Raw Air – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: La Laguna-Tent – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket femminile, EuroCup: Bourges-Olympiakos – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Basket femminile, EuroCup: Lione-Lublin – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Volley, CEV Cup: Tours-Belchatow – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

20.00 Pallamano femminile, Serie A: Bolzano-Pressano – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.15 Basket femminile, Serie A1: Costa Masnaga-Lucca – Diretta streaming su LBF TV.

20.15 Calcio, FA Cup: Luton-Chelsea – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Calcio, Women’s Super League: Arsenal-Redding – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio femminile, Serie B: Brescia Calcio Femminile-Como – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Volley, SuperLega: Lube Civitanova-Cisterna – Diretta streaming su Volleyballworld.tv.

20.30 Volley, SuperLega: Ravenna-Piacenza – Diretta streaming su Volleyballworld.tv.

20.30 Volley, SuperLega: Trentino-Vibo Valentia – Diretta streaming su Volleyballworld.tv.

20.30 Calcio, Bundesliga austriaca: LASK-Red Bull Salisburgo – Diretta streaming su Onefootball.

20.45 Calcio, Scottish Premiership: St. Johnstone-Rangers – Diretta streaming su Onefootball.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Fiorentina-Juventus – Diretta tv su Canale 5, live streaming su sportmediaset.

21.00 Calcio, Liga: Maiorca-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN.

21.15 Calcio, FA Cup: Liverpool-Norwich – Diretta streaming su DAZN.

21.15 Calcio, Coppa di Francia: Nantes-Monaco – Diretta streaming su Solocalcio.

22.00 Tennis, WTA Monterrey: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

22.00 Biathlon, Mondiali junior a Soldier Hollow (Stati Uniti): 4x6km donne – Diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+.

