Sci alpino, startlist SuperG donne Meribel 2022: programma, orario, tv, streaming, pettorali italiane

Giovedì 17 marzo si disputerà il superG femminile di Courchevel/Meribel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Sulla neve francese andrà in scena l’ultima gara della stagione in questa specialità. La Sfera di Cristallo è già stata conquistata dalla nostra Federica Brignone, che ha matematicamente fatto festa prima delle Finali previste in terra transalpina. La valdostana ha rimpinguato la propria pagata e cercherà un nuovo risultato di lusso scendendo col pettorale numero 7.

L’Italia sogna di avere un podio tutto tricolore in classifica generale, visto che Elena Curtoni (pettorale numero 9) e Sofia Goggia (fresca di conquista della Coppa del Mondo di discesa libera) si trovano alle spalle di Federica Brignone. La bergamasca ha deciso di non prendere parte all’evento, per la tripletta bisognerà tenere d’occhio la statunitense Mikaela Shiffrin (numero 11) e la svizzera Lara Gut (13).

Possono dire la loro in ottica podio di giornata anche l’austriaca Tamara Tippler (5), la norvegese Ragnhild Mowinckel (3), la svizzera Corinne Suter (15), la francese Romane Miradoli (1) e magari anche la nostra Marta Bassino (17). Shiffrin può vincere matematicamente la Coppa del Mondo generale, la slovacca Petra Vlhova (21) proverà a tenere aperti i conti.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del superG femminile di Courchevel/Meribel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SUPERG MERIBEL : PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 17 MARZO:

10.00 SuperG femminile a Courchevel/Meribal

SUPERG MERIBEL 2022: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST SUPERG MERIBEL 2022: PETTORALI DI PARTENZA

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

4 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

5 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

9 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

10 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

11 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

12 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

14 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

15 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

16 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

17 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

20 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

21 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

22 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

Foto: Lapresse