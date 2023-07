LIVE Sci di fondo, Staffette miste Falun 2022 in DIRETTA: team sprint caotica, vince Svezia I, Italia quarta. Distance: USA I vincitori, azzurri sesti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

14:00 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE delle gare miste di Falun e con essa anche la stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022. L’appuntamento è per il prossimo tardo autunno, per un’altra annata tutta da vivere. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

13:57 Questa dunque la classifica finale per quanto riguarda le sette giunte alle ultime due frazioni

1 Svezia I 23’05″91

2 Norvegia II +10″09

3 Norvegia I +10″16

4 ITALIA +17″96

5 Svezia II +25″89

6 Germania I +31″08

7 Canada I +36″99

Eliminati nella decima tornata: Canada II e Francia I

Eliminati nell’ottava tornata: Slovenia e Finlandia II

Eliminati nella sesta tornata: Finlandia I e Svizzera

Eliminati nella quarta tornata: Lettonia e Austria

Eliminati nella seconda tornata: Francia II ed Estonia

13:55 Si va dunque a completare il quadro di una quantomeno rivedibile team sprint mista, per i fatti che si sono succeduti in questa caotica competizione.

13:53 Norvegia II seconda con Nyenget davanti a Norvegia I con Amundsen. Quarta l’Italia, 17″9 di ritardo e una più che valida prova, poi Svezia II e Germania. Canada I 7°.

13:53 VINCE LA SVEZIA CON HALFVARSSON E SUNDLING! 23’05″9 il tempo.

13:52 Pellegrino stacca Svensson e cerca di andare a rotta di collo verso Amundsen e Nyenget, ma è troppo lontano. Halfvarsson procede con solare tranquillità.

13:52 Sarà lotta Pellegrino-Svensson per il quarto posto!

13:51 Ultimo giro per Calle Halfvarsson, che porterà in trionfo anche Jonna Sundling visto l’enorme distacco! Mezzo minuto quasi di vantaggio sui due team norvegesi.

13:49 Pellegrino passa quarto insieme a Svensson (Svezia II). Cinque secondi di distanza dal podio. Vengono eliminati Canada II e Francia I. Confermato il caos precedente: Lampic era in gara… anche se non lo era.

13:49 Halfvarsson è l’unico che di caos non deve ferire o perire, essendo al comando dando il cambio a Sundling. Poi ci sono i due team norvegesi che hanno preso vantaggio.

13:48 La Slovenia non è stata eliminata (apparentemente), per qualche motivo. Ribadiamo il caos più assoluto in tutto ciò.

13:47 Lampic è ancora sul tracciato, probabilmente non sono riusciti ad avvertirla in tempo che è stata eliminata la Slovenia. Era un po’ prevedibile questo caos…

13:45 Parte la quartultima frazione, Halfvarsson da solo in testa, Nyenget a 17″75. Vengono eliminate Slovenia (!) e Finlandia II.

13:44 Prevedibilmente Nyenget stacca Crv e vuole prenotare il secondo posto per Norvegia I!

13:44 Tentano di prendere margine Slovenia e Norvegia I con Lampic e Tiril Udnes Weng, Italia che cambia in sesta posizione tra Monsorno e Pellegrino. 22 secondi tra Svezia e Slovenia.

13:43 Sundling accolta da un autentico tripudio allo stadio, passa in 13’11″62.

13:42 Siamo a metà gara, terza scrematura con Pellegrino che viaggia tranquillo. Enorme il vantaggio di Halfvarsson (Svezia I), oltre 14 secondi. Italia quarta. Vengono eliminate Finlandia I e Svizzera mentre si susseguono le cadute.

13:40 Ormai Sundling (e Halfvarsson) va per conto suo, caduta di Faehndrich (Svizzera) che sfiora Monsorno, la quale però riesce a sfuggire e a dare il cambio a Pellegrino in settima posizione.

13:38 Italia quinta al cambio, eliminate Lettonia e Austria II (caduta di Moser nel finale).

13:37 E Halfvarsson decide che, vista la situazione, tanto vale andarsene!

13:36 Nona l’Italia al cambio Monsorno-Pellegrino. Ecco il giro del cambio, con Halfvarsson che eredita la leadership svedese.

13:35 Sundling stavolta controlla il ritmo, è la carta che la Svezia si gioca. E controllando il ritmo ha sempre un certo margine.

13:34 Italia che passa tranquillamente il taglio, vengono eliminate Francia II ed Estonia.

13:33 Italia undicesima al cambio, ma per Pellegrino non ci dovrebbe esser problema in questo caso. Chanavat (Francia I) rischia di girarsi.

13:32 Sundling, senza sforzo, guida il gruppo addirittura staccandolo, benché il ritmo non sia elevato. Siamo al cambio.

13:31 Nelle frazioni dispari le donne (Italia: Nicole Monsorno), in quelle pari gli uomini (Federico Pellegrino).

13:30 E si parte con questa team sprint mista a eliminazione!

13:28 Ultime fasi prima del via!

13:25 Nella “qualificazione” Norvegia I ha ottenuto il miglior tempo. L’Italia ha fatto letteralmente con comodo, sapendo che tutte si qualificavano, chiudendo al 17° posto. 12 frazioni, in tecnica libera, nelle ultime due rimarranno in 7 a giocarsi il successo.

13:23 Permane il sole a Falun, con tanta gente nei dintorni del tracciato.

13:20 Per l’Italia in gara Federico Pellegrino e Nicole Monsorno, che in questo format dovranno sempre evitare di trovarsi nelle ultime due posizioni, pena l’eliminazione ai giri pari.

13:17 Si è svolta, poco dopo mezzogiorno, una qualificazione che poi non è tale, di cui non è stato diffuso alcun risultato. Poiché i team partecipanti sono 17 e non 20 (e nemmeno le inizialmente annunciate 18), tutti hanno potuto avere accesso alla finale.

13:14 Eccoci di nuovo per l’ultima competizione di oggi, la cervellotica team sprint di Falun, creata in maniera quantomeno rivedibile per metodologia e parziale inutilità di una sua parte.

11.25 Ma non finisce qui: alle 13:30 è in programma un’altra gara atipica per la Coppa del Mondo, una staffetta mista sprint! Potrete seguirla di nuovo grazie alla Diretta LIVE di OA Sport. A più tardi!

11.23 Bene gli azzurri: Francesco De Fabaini ha saputo recuperare subito il ritardo accumulato nella prima frazione; da lì in avanti anche Salvadori e Ganz hanno tenuto un buon passo, terminando in sesta posizione.

11.21 Prestazione eccellente di Jessie Diggins, che ha saputo sfruttare la maggiore velocità (rispetto a Johaug e Parmakoski) e ha trascinato USA I alla vittoria.

11.18 Ecco la top 10 finale:

1 USA I 42’01″8

2 Finlandia I +3″8

3 Norvegia I +4″3

4 Svezia I +9″1

5 Germania I +16″2

6 ITALIA +29″0

7 Germania II +29″7

8 Norvegia II +36″7

9 Francia +1’04″4

10 Svizzera I +1’14″3

11.16 Ultime gare in carriera per Therese Johaug (che chiude con un podio) e per la svizzera Laurien Van der Graaff.

11.14 Buona prestazione degli azzurri, sesti (complice la caduta di Marte Skaanes per Norvegia II).

11.13 VINCE USA I TRASCINATI DA UNA SUPER JESSIE DIGGINS! Seconda posizione per Finlandia I, Terza Norvegia I!

11.12 Va via Jessie Diggins! Vittoria vicinissima!

11.11 Ultimo chilometro! Diggins, Parmakoski e Johaug sono in 0.8!

11.10 E adesso va davanti Johaug! Nei tratti in salita la norvegese è strepitosa; paga qualcosa in fase di discesa, dove Diggins sembra essere più veloce.

11.08 Prova a rifarsi sotto Therese Johaug, seconda (sorpassata Parmakoski).

11.07 Sorpasso di Diggins e Parmakoski! Johaug terza, e inizia l’ultimo giro!

11.06 Ganz conserva momentaneamente la settima posizione (+5″8 da Johaug).

11.05 Prova ad allungare Therese Johaug ma non mollano Krista Parmakoski e Jessie Diggins!

11.03 Podio al momento formato da Norvegia I, Norvegia II e Germania I.

11.02 Ecco l’ultimo cambio, mancano 5 km al traguardo! Se la giocheranno le norvegesi Therese Johaug (Norvegia I) e Marte Skaanes (Norvegia II), la svedese Frida Karlsson, la finlandese Krista Parmakoski, la statunitense Jessie Diggins e la tedesca Victoria Carl. Per l’Italia (settima al momento) c’è Caterina Ganz.

11.00 Sorpasso di Norvegia I (Didrik Toenseth) al km 13.9, vicini al quarto e ultimo cambio.

10.58 Concluso il primo giro della terza frazione, questa la situazione al km 12.5:

1 Finlandia I 26’38″9

2 Norvegia II +0.8

3 Norvegia I +1″0

4 Svizzera I +1″5

5 Germania I +1″9

11 ITALIA +3″7

10.56 Germania II è adesso in un sandwich norvegese, seconda tra Norvegia II (prima) e Norvegia I (terza). Sono tutte lì, sarà decisiva l’ultima frazione con le donne, e occhio a Norvegia I con Therese Johaug…

10.53 Effettuato il secondo cambio, podio momentaneamente formato da Norvegia II, Svezia I e Germania II. L’Italia recupera posizioni e secondi, ottava a 3″4 da Norvegia II. Adesso tocca a Giandomenico Salvadori.

10.52 Al prossimo cambio (km 10) si passerà alla terza frazione, che vedrà protagonisti ancora una volta gli uomini. Successivamente, con la quarta frazione, saranno le donne a chiudere la staffetta mista, tempi molto veloci.

10.50 Ecco le prime posizioni al km 7.5:

1 Norvegia II 16’41″3

2 Germania I +0.3

3 Norvegia I +0.6

4 Svezia I +0.8

5 Finlandia I +1″0

10 ITALIA +2″1

10.48 Concluso il primo giro della seconda frazione per gli uomini, al comando Sjur Roethe per Norvegia II.

10.46 Gruppo più compatto adesso, guidato dal francese Clement Parisse; Francesco De Fabiani ha recuperato quasi 9 secondi (sempre in dodicesima posizione, ma al km 6.5 si trova a 5″2 da Parisse).

10.44 Vediamo dunque le prime cinque posizioni al km 5, al momento del cambio:

1 Germania I 11’04″5

2 Norvegia I +0.2

3 USA II +0.6

4 Svezia I +0.6

5 Finlandia I +1″9

12 ITALIA +14″

10.41 Effettuato il primo cambio! Adesso tocca agli uomini!

10.40 Al chilometro 3.9, c’è in testa Norvegia I con Heidi Weng; Julia Kern è a 0.7; +1″5 per Katharina Hennig, terza. Lucia Scardoni è undicesima, in ritardo di nove secondi da Weng.

10.39 Completato il primo giro (km 2.5), questa la situazione attuale:

1 USA II (Julia Kern) 6’10″4

2 Svezia I (Ebba Andersson) +0.2

3 Finlandia I (Kerttu Niskanen) +0.5

4 Germania I (Katharina Hennig) +0.7

5 Germania II (Lisa Lohmann) +1″

9 ITALIA (LUCIA SCARDONI) +2″5

10.36 E ancora, la nipponica Masako Ishida e l’estone Kaidy Kaasiku; per Svezia II Charlotte Kalla, per Germania II Lisa Lohmann, per USA II Julia Kern, per Finlandia II Ragnhild Haga e per Svizzera II Lea Fischer.

10.34 Aprono le danze, dunque, la norvegese Heidi Weng, la svedese Ebba Andersson, la finlandese Kerttu Niskanen, la statunitense Rosie Brennan, la francese Delphine Claudel, la tedesca Katharina Hennig, l’azzurra Lucia Scardoni, la svizzera Lydia Hiernickel, l’austriaca Lisa Unterweger, la canadese Katherine Stewart-Jones.

10.32 In totale, saranno 8 i giri da affrontare, per un totale di 20 chilometri.

10.30 PARTITE! COMINCIA LA STAFFETTA MISTA!

10.29 Tenendo conto delle Nazioni che presentano una doppia squadra, in totale sono 18 i team a prendere parte alla gara. Pochi istanti e si parte!

10.28 Per l’Italia gareggeranno, in ordine, Lucia Scardoni, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori e Caterina Ganz.

10.25 Si tratta di una 4×5 km in skating: le donne, per ogni Nazione, saranno le prime e le quarte a partire; nel mezzo, dunque, gli uomini (partiranno come secondi e terzi).

10.22 Concentriamoci adesso sulla staffetta mista “classica” che partirà tra pochi minuti; più tardi, naturalmente, vi racconteremo anche la staffetta mista sprint.

10.19 Tra poco più di 10 minuti partirà la staffetta mista; alle 13:30 si disputerà un’altra staffetta mista, ma sprint.

10.16 L’ultimo weekend della stagione è iniziato venerdì con le sprint; ieri si sono svolte le gare distance (10 km femminile e 15 km maschile); oggi, invece, assisteremo a dei format innovativi.

10.13 Due gare in programma a Falun, in Svezia, che chiuderanno definitivamente la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022.

10.10 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE delle ultime gare di Coppa del Mondo!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alla Diretta LIVE testuale delle ultime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022! La competizione mondiale si chiude con una settimana di anticipo a Falun, in Svezia.

L’ultima tappa di Coppa del Mondo è cominciata venerdì con le gare di sprint; ieri si sono svolte le gare distance, 15 km maschile e 10 km femminile (con i titoli mondiali, generali e di specialità, già assegnati). Quest’oggi il cerchio si chiude con due gare.

Infatti, oggi domenica 13 marzo si partirà alle 10:30 con la staffetta mista, ma non finisce qui: alle 13:30 è in programma un’altra staffetta mista, ma in questo caso si tratta di una sprint. Format dunque innovativi, che rendono intrigante l’ultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo.

Potrete seguire entrambe le gare in programma grazie alla nostra Diretta LIVE testuale. Appuntamento dunque alle 10:30 per la staffetta mista e, a seguire, la sprint, per non perdere davvero nulla delle ultime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022. A più tardi, non mancate!

Foto: LaPresse